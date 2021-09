FCA-Profi Niederlechner noch einmal im "Schwarzwald-Stadion"

Von 2016 bis 2019 lief FCA-Stürmer Florian Niederlechner für den SC Freiburg im "Schwarzwald-Stadion" auf. So heißt die vielen als Dreisamstadion bekannte Spielstätte seit die Schwarzwald Tourismus GmbH die Namensrechte während der Saison 2014/15 übernahm.

25 Tore für den SC Freiburg

Die Zeit beim SC beschreibt Niederlechner gern als die schönste seiner sportlichen Karriere. Im Breisgau schaffte der Oberbayer endgültig den Sprung in die Bundesliga: "Das ist der Verein der mich zu dem Fußballer gemacht hat, der ich bin. Ich hatte eine überragende Zeit dort. Das letzte Spiel im Schwarzwald-Stadion, ich sage immer: Das ist ein bisschen Schicksal, dass ich da dabei sein darf." In den drei Jahren unter Christian Streich absolvierte Niederlechner 82 Spiele, traf 25 Mal und klopfte sogar ans Tor zur Nationalmannschaft, bis ihn ein Kniescheibenbruch jäh stoppte.

FCA will aus Freiburg Punkte mitnehmen

Alles lange her: Seit 2019 stürmt der mittlerweile 30-Jährige für den FC Augsburg und kehrt somit als ambitionierter Gast nach Freiburg zurück: "Wir werden nicht hinfahren um das Stadion schön zu verabschieden, wir wollen und müssen dort unbedingt gewinnen. Aber Freiburg wird keine Laufkundschaft, die sind sehr gut gestartet. Aber ich glaube, dass wir sie schlagen können", sagt Niederlechner vor der Partie.

Mit Erfolg gegen Mönchengladbach wieder Selbstvertrauen gesammelt

Der SC hat in dieser Saison mit drei Siegen eine Top-Start erwischt, liegt in der Tabelle auf Rang sechs. Augsburg dagegen kam nur schwer in Tritt, hat vergangene Woche mit dem 1:0 über Gladbach aber endlich den ersten Saisonsieg eingefahren – im fünften Anlauf. Eine "brutale Erleichterung", so Siegtorschütze Florian Niederlechner: "Der erste Sieg ist immer der wichtigste, vor allem, wenn man es nicht schafft nach vier Spieltagen. Dann wird der Druck schon höher, das Selbstvertrauen wird immer kleiner, darum war es unheimlich wichtig."

Niederlechner will in Freiburg in die Startaufstellung

Niederlechner hat die beiden bisherigen Saisontore des FCA erzielt, die Bilanz nach fünf Spieltagen ist aber deutlich ausbaufähig – für den Stürmer wie für die gesamte Mannschaft. Dass er gegen Mönchengladbach von der Bank kam und erst nach einer Stunde eingewechselt wurde, war muskulären Problemen geschuldet. Beim SC Freiburg möchte der FCA-Stürmer aber unbedingt wieder von Beginn an ran: "Für mich ist es nach dem Bremen-Spiel, in dem wir den Klassenerhalt geschafft haben, das wichtigste Spiel in diesem Jahr. Ich freue mich unfassbar auf das Spiel und will unbedingt von Anfang an spielen", sagt der Augsburger Stürmer.

Auch Caligiuri mit Vergangenheit beim SC Freiburg

Gleiches gilt übrigens für Teamkollege Daniel Caligiuri. Der Deutsch-Italiener stürmte insgesamt sogar acht Jahre für den SC Freiburg. Und auch er wird sich wohl noch daran gewöhnen müssen, denn ab der kommenden Woche heißt die neue Adresse des Sportclubs dann Europa-Park Stadion. Und das liegt dann nicht mehr idyllisch an der Dreisam, sondern praktisch und verkehrsgünstig direkt am Flughafen. Für Nostalgie ist im Milliardengeschäft Fußball halt auch im beschaulichen Freiburg nur noch wenig Platz.