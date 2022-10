FCA-Kapitän Jeffrey Gouweleeuw besucht Augsburger Grundschule

Alles ist vorbereitet in der Aula der Hans-Adlhoch-Grundschule in Augsburg: Überall hängen selbstgemalte FCA-Wappen, viele Kinder haben sich für den hohen sportlichen Besuch eingekleidet: FCA-Schal, Mütze, Trikot, Fähnchen werden geschwenkt. Die sechsjährige Mala war schon drei Mal im Stadion, um den FC Augsburg anzufeuern. Heute steht die Erstklässlerin mit anderen Kindern des Chors auf der Bühne - sie haben in den vergangenen Tagen für den prominenten Gast Jeffrey Gouweleeuw das FCA-Lied einstudiert. Mala kann es natürlich schon länger auswendig, "denn ich hab es schon hundert Mal gehört!", betont sie.

FCA besucht Augsburger Grundschulen

Und dann ist der Kapitän des FC Augsburg endlich da, die Kinder empfangen ihn in der Aula mit großem Jubel, dann singen sie gemeinsam das FCA-Lied. Schulleiterin Sabine Stahl-Schnitzler hat erst vergangene Woche erfahren, dass die Turnbeutel-Aktion des FC Augsburg an den etwa 30 Grundschulen der Stadt nach der Corona-Pause erstmals wieder stattfinden kann. Umso größer war die Freude über den hohen Besuch.

"Das zeigt die Verbundenheit des FCA mit der Stadtgesellschaft. Und was für mich als Schulleiterin so wichtig ist: Sport hat eine ungeheure verbindende Kraft und verbindet über Nationen und über soziale Grenzen hinweg", sagt die Schulleiterin. "Wir haben hier eine Schule mit Kindern aus über 30 Nationen. So wie im Sport die Fußballer des FCA miteinander kämpfen, miteinander ein gemeinsames Ziel haben und zusammenhalten, so ist es bei uns in der Schule auch."

Kinder löchern Jeffrey Gouweleeuw mit Fragen

Die Kinder haben die Gelegenheit, dem Fußball-Profi Fragen zu stellen. Wer denn der beste Fußballspieler beim FCA ist, will ein Mädchen wissen. "Ich natürlich", scherzt der Niederländer. Ein anderes Kind fragt, wie viele Spiele der FCA diese Saison schon gewonnen hat. Vier Siege sind es bislang. "Das ist aber ganz schön viel", findet die Schülerin. Zum Schluss signiert Gouweleeuw noch Autogrammkarten, Schals und Trikots, verteilt etwa 60 rote Turnbeutel mit FCA-Logo an die Erstklässlerinnen und Erstklässler.

Der 31-jährige Niederländer freut sich über den Besuch, der für ihn alles andere als eine Pflichtaufgabe ist. Denn Gouweleeuw hat selbst Kinder, sein Sohn wurde kürzlich erst an einer anderen Schule eingeschult. "Mein Sohn hat sich gestern Abend schon riesig auf die Turnbeutel-Aktion gefreut, der konnte schwierig einschlafen. Ich weiß, dass es den Kindern riesig Spaß macht."

FC Augsburg muss auswärts gegen Köln spielen

Eine Pflichtaufgabe steht am kommenden Sonntag auswärts gegen Köln an. Da will der FCA am besten drei Punkte mitnehmen. Innenverteidiger Gouweleeuw kann dann aber nur zuschauen, denn er ist nach seiner fünften gelben Karte gesperrt. Der Kapitän ist dennoch optimistisch: "Es ist ein Spiel auf Augenhöhe. Sie haben dort auch eine sehr gute Stimmung. Aber ich glaube, es wird ein ausgeglichenes Spiel sein. Und ich hoffe, dass wir unsere Serie so weitermachen können." Zehn Punkte aus den vergangenen vier Spielen hat der Bundesligist geholt - weitere drei Punkte gegen Köln, das würde auch die Kinder der Hans-Adlhoch-Grundschule freuen.