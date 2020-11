FC Schweinfurt 05 ist für Umbenennung des Willy-Sachs-Stadions

Willy Sachs sei ein überzeugter Nationalsozialist und Mitglied der SS gewesen. Mit dieser Begründung setzt sich die Schweinfurter "Initiative gegen das Vergessen" dafür ein, dass das Willy-Sachs-Stadion umbenannt und Willy Sachs von der Liste der Ehrenbürger gestrichen wird.

Vorstand tauschte sich mit Mitgliedern und Fans aus

Der Antrag zur Umbenennung ist in den vergangenen Tagen auch im Vorstand des FC Schweinfurt 05 ausführlich diskutiert worden. Die Vorstandschaft spricht sich einstimmig für die Umbenennung aus, teilt der Verein mit.

"Uns ist bewusst, dass für die Schweinfurter Fußballfans das Stadion, teilweise seit Jahrzehnten, zu einer zweiten Heimat geworden ist. Sie verbinden das Stadion mit Gemeinsamkeit und vielen sportlich emotionalen Erlebnissen, aber nicht mit einer politischen Orientierung. Deshalb waren wir auch im intensiven Austausch mit vielen Mitgliedern und Fans", heißt es vom Verein.

Verein spricht sich für Umbenennung aus

Der FC Schweinfurt 05 ist Mitglied des Bündnisses "Schweinfurt ist bunt" und der "Respekt Initiative – kein Platz für Rassismus". Deshalb stehe der Verein für einen respektvollen und freundschaftlichen Umgang mit Sportlern egal welcher Herkunft. Auf Basis der veröffentlichten Informationen zum Leben und Wirken von Willy Sachs in der Zeit des Nationalsozialismus sei die Umbenennung des Stadionnamens konsequent und richtig.

Fans diskutieren über Umbenennung des Stadions

Zahlreiche Gespräche mit der aktiven Fanszene zeigten, dass auch dort eine Umbenennung des Stadions sehr lebhaft diskutiert wird. Manche Fans unterstützen diese voll und ganz, andere verbinden sowohl die große Historie des FC Schweinfurt 05 als auch ihre ganz persönlichen Erinnerungen stark mit dem Stadionnamen und würden ihn aus diesem Grund gerne behalten. Während andernorts Stadionnamen im Jahresrhythmus umbenannt werden, ist diese Konstante in Schweinfurt aus ihrer Sicht ein wichtiger Bestandteil der Identifikation mit dem FC 05.

Verein und Fans unterstützen Vorschlag "Sachs Stadion"

Gleichwohl reife bei einem immer größer werdenden Anteil von ihnen die Erkenntnis, dass einer Stadionumbenennung vor dem Hintergrund historischer Erkenntnisse kaum stichhaltige Argumente entgegengebracht werden können, so der Verein. Auch wenn etliche Fans der Umbenennung also nicht zustimmen, könnten sie sich mit einem politisch unbelasteten "Sachs Stadion" anfreunden.

Jegliche anderen möglichen Stadionnamen, insbesondere eine Benennung nach Sponsoren, werden in der aktiven Fanszene entschlossen abgelehnt. Der Vorstand und die aktiven Fans des FC Schweinfurt 05 unterstützen somit den Vorschlag "Sachs Stadion". "Für uns verweist er nicht nur auf die Firma und die Stadtgeschichte, er ist auch ein Dank an tausende Arbeiter und Angestellte von Sachs, die die Entwicklung des Unternehmens und damit auch der Stadt erst ermöglichten", so der Verein.