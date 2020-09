09.09.2020, 16:44 Uhr

FC Bayern verliert Urheberrechtsstreit

Es ist eine Niederlage, die der Triple-Gewinner FC Bayern so wohl nur selten erlebt. Der Richter am Landgericht München I gab einem klagenden Karikaturisten in vollem Umfang recht. "Badman und Robben" auf FC-Bayern-Fanartikeln sind Nachzeichnungen.