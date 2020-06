16.06.2020, 14:28 Uhr

FC-Bayern-Fanclubs freuen sich auf mögliche Meisterschaft

Der FC Bayern München kann heute Abend in Bremen seinen 30. Meistertitel perfekt machen. Die Fanclubs in der Oberpfalz bedauern, dass sie das Spiel nicht gemeinsam anschauen können. Sie appellieren an ihre Mitglieder: "Versammelt euch nicht!"