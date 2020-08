FC-Bayern-Fanclubs freuen sich auf Champions-League-Finale

FC Bayern spielt "einen super Fußball"

Fred Wagner von den "Pomperlbuam" aus Bad Griesbach hat das Gefühl, dass seine Mannschaft derzeit einen guten Lauf hat: "Ich hoffe, dass das bis zum Sonntag noch anhält." Seit es nach Corona wieder losgegangen sei, würden die Bayern "einen super Fußball" spielen. "Sie spielen schnell und direkt." Das sei Trainer Hansi Flicks Handschrift, so die Einschätzung des FC Bayern-Fans. "Sie setzen alles hervorragend um und in der Mannschaft passt zur Zeit anscheinend auch alles", freut sich der Bad Griesbacher.

"Alle sind gesund, was will man mehr, und darum packen wir das am Sonntag." Fred Wagner vom Fanclub "Pomperlbuam" aus Bad Griesbach

Wegen Corona konnten die Fanclubs die Vereinsheime lange nicht nutzen. Der Passauer Fanclub "Mia san mia" hat mit einem befreundeten Gastronom für das Finale einen Deal ausgehandelt: Er bewirtet sie zum Finale im Vereinsheim mit Schnitzel. Dafür ist ein Hygienekonzept erarbeitet worden. Statt 100 Leuten, die reinpassen würden, dürfen aber nur 50 teilnehmen.

Flug nach Lissabon bringt nichts

Die "Pomperlbuam" können mit 100 Leuten in der Stockhalle in Bad Griesbach feiern: mit Großleinwand - und Abstand und Masken. Gegen Lyon hatten hier rund 60 Fans live mitgefiebert. Fred Wagner hofft, dass gegen Paris die 100 Leute, die reindürfen, auch kommen. Das mache einfach die Atmosphäre eines solchen Finales aus: "Das ganze Miteinander mit den Leuten - wir haben immer zwei Busse - das geht irgendwie ab. Am Sonntag sind wir hoffentlich wieder mehr. Und dann pack mas, Paris!"

Ein Flug nach Lissabon kam für die Fanclub-Mitglieder nicht in Frage: "Es bringt ja nichts, wenn ich dann nur heraußen am Zaun steh', das ist zur Zeit alles einfach zu gefährlich", so Öller. Ähnlich sieht es auch Fred Wagner.