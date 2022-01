FC Augsburg vor Rekordtransfer mit Ricardo Pepi

Das neue Jahr beginnt für den FC Augsburg mit einem Paukenschlag. Der Fußball-Bundesligist wird laut BR-Informationen heute einen neuen Stürmer vorstellen – und die Rahmendaten haben es in sich: 13 Millionen Euro plus erfolgsabhängige Prämien will sich der FC Augsburg den Stürmer Ricardo Pepi kosten lassen – das berichten gleich mehrere Medien in Deutschland und den USA übereinstimmend.

18-jähriges Sturm-Talent aus Dallas

Der gerade mal 18-Jährige vom FC Dallas gilt als Riesen-Talent und stand wohl europaweit bei verschiedenen Spitzenclubs auf dem Zettel: Sogar Real Madrid und der FC Bayern sollen an dem Stürmer interessiert gewesen sein.

Rekordsumme für Ricardo Pepi

Dass nun aber der FCA den Zuschlag erhält, dürfte daran liegen, dass die Konkurrenz im Augsburger Angriff nicht ganz so groß ist und Pepi wohl direkt Spielzeit im Angriff bekommen wird. Für den FC Augsburg hingegen sind 13 Millionen Euro Ablöse eine völlig neue Dimension: Die bisherigen Rekordtransfers etwa von Martin Hinteregger oder Ersatztorhüter Tomas Koubek lagen etwa bei der Hälfte.

Investor macht den Transfer möglich

Die neuen Möglichkeiten dürften daher auch dem im vergangenen Jahr beim FCA eingestiegenen US-Investor David Blitzer zu verdanken sein. Nach BR-Informationen wird Pepi bereits heute in Augsburg vorgestellt und am Training teilnehmen.