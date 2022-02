FCA-Trainer Markus Weinzierl coronapositiv

Leichte Erkältungssymptome und häusliche Isolation statt Fußballplatz: So sieht momentan der Alltag von Markus Weinzierl aus, Trainer des Bundesligisten FC Augsburg. Ein positiver Schnelltest vom Sonntag ist nach Angaben des Vereins durch einen PCR-Test bestätigt worden. Getestet worden war die komplette Mannschaft nach dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach.

Isolation nach positivem Test

Der 47-Jährige befindet sich deshalb in häuslicher Isolation. Weinzierl wird damit am Wochenende beim Heimspiel des FCA gegen den SC Freiburg fehlen. Seine Aufgaben werden von den Co-Trainern Reiner Maurer, Tobias Zellner und Jonas Scheuermann übernommen. "Ich habe vollstes Vertrauen in mein Trainerteam und die Mannschaft, die diese Situation gemeinsam meistern werden", sagte Weinzierl laut der Mitteilung des FC Augsburg.

Auch ein weiteres Mitglied des Funktionsteams wurde positiv getestet. Alle anderen Tests von Spielern und Mitgliedern des Trainer- und Funktionsteams seien negativ gewesen, hieß es.