FC Augsburg-Trainer Manuel Baum gibt sich zuversichtlich

Trainer Manuel Baum sieht den Fußball-Bundesligisten FC Augsburg für den Abstiegskampf gerüstet. Die zentrale Botschaft beim knappen 2:3 gegen Bayern München sei gewesen, "dass eine Mannschaft auf dem Platz gestanden hat, die Gas gibt, die lebt, die zusammensteht und für den Verein alles gibt, damit wir auch nächstes Jahr wieder Bundesliga spielen. Mit dieser Herangehensweise werden wir unsere Punkte machen", sagte Baum. Auch FCA-Kapitän Philipp Max war sich "sicher, dass wir noch unsere Punkte holen können, wenn wir weiter so als Team zusammenstehen".

Der FC Augsburg und der Kampf um den Klassenerhalt

Am kommenden Samstag spielt Augsburg beim SC Freiburg, danach kommt Spitzenreiter Borussia Dortmund. Der FCA muss mit 18 Punkten weiter kräftig um den Klassenerhalt kämpfen. Aus den vergangenen 13 Spielen mit neun Niederlagen holten die Schwaben nur einen Sieg und magere sechs Punkte.

Zuversicht beim FCA-Trainer trotz der wenige Siege

Zuversichtlich stimmte Baum, "dass wir den Bayern alles abverlangt und es ihnen schwer gemacht haben. Am Schluss hatte man das Gefühl, dass wir nahe dran waren, stehen aber mit leeren Händen da", sagte der 39-Jährige. Der FCA hatte trotz seiner langen Negativserie zuletzt auf einen Rauswurf von Baum verzichtet. Dafür holten die Augsburger den früheren Nationaltorwart Jens Lehmann als Assistenztrainer dazu, um mit dessen Erfahrung einen neuen Impuls zu setzen. Nach dem erfolgreichen Einstand mit Lehmann (49) an der Seite von Baum gegen Mainz 05 (3:0) gab es beim 0:4 in Bremen und nun gegen die Bayern aber zwei Niederlagen.