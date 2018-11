FC Augsburg nimmt Abschied von Peter Bircks

Die komplette Mannschaft, das Trainerteam, die Gremien und alle Mitarbeiter des FCA sind am Nachmittag ins Rosenaustadion gekommen, um von Peter Bircks Abschied zu nehmen. Unter den etwa tausend Trauergästen waren auch langjährige Freunde und Weggefährten des 66-Jährigen, zum Beispiel die beiden Ex-FCA-Trainer Armin Veh und Markus Weinzierl. Vereinspräsident Klaus Hofmann fand in seiner Trauerrede bewegende Worte:

„Der Vater und der Begründer der FCA-Familie ist von uns gegangen. Liebes Schicksal: Das ist nicht korrekt von dir.“ FCA-Präsident Klaus Hofmann

Bricks war am 2. November im Alter von 66 Jahren gestorben – allerdings nicht wegen seiner Krebserkrankung. Er starb an den Folgen eines Verkehrsunfalls. Morgen soll Bricks im Kreise seiner Familie in seinem Geburtsort Rennertshofen beigesetzt werden.