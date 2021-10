FC Augsburg: Größter Verlust der Vereinsgeschichte erwartet

Die Idee, die Jahreshauptversammlung nicht - wie sonst üblich - im VIP-Raum im Inneren der Arena stattfinden zu lassen, sondern auf dem Rasen und den Tribünen in der WWK-Arena, ist natürlich Corona geschuldet. Nur so können möglichst viele der aktuell knapp 20.000 Vereinsmitglieder des FC Augsburg Corona-konform untergebracht werden.

Werden die Finanzen zum Trauerspiel?

Doch wenn die erwarteten ein- bis zweitausend Mitglieder heute Abend ab 18 Uhr auf der Gegengerade Platz nehmen, dann werden Jubelstürme ebenso ausbleiben wie schon am Sonntag gegen Arminia Bielefeld. Der finanzielle Ausblick auf die laufende Saison 2021/22 droht sogar zum Trauerspiel zu werden. Nach dem Unentschieden gegen den Keller-Konkurrenten ist die Stimmung auch aus sportlicher Sicht gedämpft – der FCA rangiert auf dem 16. Tabellenplatz. "Wir sind in einer besseren Verfassung als zu Beginn der Saison, aber es ist wichtig, dass Du dich mit Ergebnissen belohnst", stellte FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter fest.

Pandemie belastet alle Bundesliga-Vereine

Diese liefert sein Klub derzeit allerdings weder auf noch neben dem Platz. Die Corona-Pandemie hat auch dem FCA finanziell ordentlich zugesetzt, wie Finanz-Geschäftsführer Michael Ströll bestätigt: "Die letzten anderthalb Jahre waren extrem schwierig für uns, wie für viele andere Bundesliga-Vereine. Wir haben die Krise einigermaßen bewältigen können aber sie hat auch uns getroffen: Auch wir werden Zahlen übermitteln, die nicht ganz so positiv sind wie sonst."

Millionenverlust in der vergangenen Saison

Im Raum steht ein Verlust von rund einer Million Euro für die abgelaufene Saison 2020/21, den Ströll allerdings nicht bestätigen will. Was der Finanzgeschäftsführer des FCA allerdings bestätigt, wiegt viel schwerer: In der aktuell laufenden Saison droht demnach ein noch viel größerer Verlust, welcher sich im schlimmsten Fall sogar auf ein zweistelliges Millionendefizit summieren könnte: "Wir versuchen auch in dieser Saison alles Menschenmögliche, um den Verlust so gering wie möglich zu halten. Aber es ist nicht von der Hand zu weisen, dass es sicherlich der höchste Verlust werden wird, den wir je hatten."

Einbußen lassen sich nicht verhindern

Bisher galt beim FC Augsburg die "eiserne Regel", nie mehr Geld auszugeben als zuvor eingenommen wurde. Doch durch die anhaltenden Einbußen bei TV-Geldern, Zuschauer- und VIP-Einnahmen wird das Millionen-Loch nicht zu verhindern sein. Da der Verein in den Jahren zuvor allerdings auch sehr sparsam gewirtschaftet hat - in der letzten Vor-Corona-Saison 2018/2019 etwa stand am Ende ein Gewinn von 9,6 Millionen Euro zu Buche - steht man laut Ströll trotzdem deutlich besser da als mancher Konkurrent: "Wir sind sicher ein Stück weit Nutznießer der Situation, weil es uns nicht ganz so hart getroffen hat, wie andere Vereine."

Fans wollen mehr Mitsprache

Auch deshalb habe sich der Verein mit dem milliardenschweren US-Amerikanischer David Blitzer zuletzt einen weiteren Gesellschafter und Investor geholt, so Ströll. Dieser Einstieg sowie die Nicht-Kommunikation dieser Personalie hat allerdings zahlreiche Fans massiv verärgert. Nicht zuletzt deswegen kandidiert mit Mario Raffaele nun auch ein aktives Mitglied der Ultra-Szene für einen Aufsichtsratsposten. Die hinter ihm versammelten Fans treten ein für mehr Mitsprache und mehr Mitverantwortung in dem Profi-Fußballverein. Die Jahreshauptversammlung dürfte auch deswegen spannend werden.