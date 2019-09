FBI ermittelt: 13-Jähriger Haßfurter kündigt online Amoklauf an

Weil er online einen Amoklauf angekündigt hatte, ist der US-amerikanische Inlandsgeheimdienst FBI auf einen 13-Jährigen aus dem Landkreis Haßberge aufmerksam geworden. Wie die Polizei mitteilt, hatte dieser in einem Online-Forum des PC-Spiels "League of Legends" angegeben, einen Amoklauf im Hauptquartier des Computerspiel-Entwicklers "Riot Games" in den USA durchzuführen. Gegenüber der Polizei sagte der Junge, dass das alles nur ein Scherz gewesen sei.

Ermittler identifizieren IP-Adresse

Das FBI meldete die Ankündigung an das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA). Da durch die IP-Adresse ersichtlich war, dass der Beitrag über einen Anschluss in Haßfurt veröffentlicht wurde, übernahm die dortige Polizeiinspektion. Es stellte sich heraus, dass der 13-Jähriger den Beitrag abgesetzt hatte. Die Polizei konfrontierte ihn mit den Vorwürfen.

Staatsanwaltschaft verzichtet auf Strafverfahren

Nach Rücksprache mit der Polizei verzichtete die zuständige Staatsanwaltschaft in Bamberg jedoch auf die Einleitung eines Strafverfahrens wegen der "Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten". Der 13-Jährige ist noch nicht strafmündig. "Wir haben ihn aber nochmal deutlich darauf hingewiesen, so etwas künftig bleiben zu lassen", sagt Patrick Ruß von der Polizei in Haßfurt.