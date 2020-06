Pfingstferien: Reisewarnungen, Grenzkontrollen und Ausflügler

Die ungewöhnlichsten Pfingstferien seit Jahrzehnten neigen sich an diesem Wochenende dem Ende zu. Wo sich sonst kilometerlange Blechlawinen über die A8 und die A9 zurück aus dem Urlaub schlängelten, ist es diesmal – ähnlich schon wie an Ostern – unverhältnismäßig ruhig auf den bayerischen Fernstraßen. Das betrifft vor allem den Urlaubs-Reiseverkehr, den es dieses mal so gut wie nicht gibt.

Wegen des Feiertags einige Staus möglich

Dennoch dürften die Berufspendler den morgigen Feiertag noch einmal für ein verlängertes Wochenende in der Heimat nutzen. So könnte es auf den Straßen aus den Ballungszentren München und Nürnberg heraus bereits ab dem frühen Nachmittag zu teils zähfließendem Verkehr und kleineren Staus kommen, auch weil die ein oder andere Baustelle die Verkehrsteilnehmer ausbremst. Wie beispielsweise auf der A6 zwischen Nürnberg und Schwabach, auf der A9 zwischen Dreieck Holledau und Ingolstadt, oder auf der A3 zwischen Deggendorf und Regensburg.

Ausflugsverkehr am Wochenende erwartet

Am Samstag und Sonntag kann es ab dem späten Vormittag punktuell lebhafter werden. Das liegt Corona-unabhängig bei sonnigem Wetter traditionell am Ausflugsverkehr in Richtung der bayerischen Voralpenseen. Betroffen davon sind die A7 in Richtung Füssen, die A95 Richtung Garmisch-Partenkirchen sowie die A8 in Richtung Salzburg. Auch auf den weiterführenden Bundesstraßen Richtung Tegernsee oder Schliersee sind Staus bei regem Ausflugsverkehr vorprogrammiert.

Sollten Sie aus dem Ausland zurück nach Deutschland kommen, rechnen Sie bitte immer wieder mit punktuellen Kontrollen an den bayerischen Autobahn-Grenzübergängen.