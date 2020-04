Fazit: Erster Tag mit Masken-Pflicht in Straubing

In Straubing gilt seit heute (23.04.) offiziell eine Maskenpflicht in Geschäften, dem öffentlichen Nahverkehr und auch an Marktständen im Freien. Die Bürger und Geschäftsleute haben sich augenscheinlich gut darauf vorbereitet. Die Verkäufer und Geschäftsinhaber sind durchgehend mit Masken ausgerüstet, die meisten Kunden setzen spätestens vor Betreten der Räumlichkeiten die Masken auf. Oft kann man beobachte, wie Menschen im Schaufenster noch den korrekten Sitz ihrer Mund-Nasen-Masken überprüfen.

Alle Informationen und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Niederbayern

Eine Umfrage des Bayerischen Rundfunks in Bäckereien, Apotheken, Supermärkten, Tankstellen und an Marktständen hat ergeben, dass die meisten Kunden verlässlich mit Mund-Nasen-Maske erscheinen. Nur in wenigen Ausnahmefällen müssen die Angestellten aktiv darauf hinweisen. Diesen Eindruck bestätigt auch die Leiterin der Straubinger Polizeiinspektion, Annette Haberl im BR-Interview am Vormittag:

"Wir haben Rückmeldungen aus dem Einzelhandel, Supermärkten und Tankstellen mit durchwegs positiver Resonanz. Bis auf einen Unbelehrbaren, den es immer geben wird, waren alle schon mit Maske ausgestattet beim Betreten der jeweiligen Einrichtung." Annette Haberl, Polizei Straubing

Straubings Oberbürgermeister Markus Pannermayr rechtfertigt im BR-Gespräch noch einmal die Entscheidung der Stadt, früher als im Rest Bayerns die Maskenpflicht einzuführen: "Ich habe ehrlichgesagt auf diese Regelung aus der Straubinger Sicht heraus gedrängt. Für mich hat dabei eine wesentliche Rolle gespielt, dass ich sehr klare Empfehlungen von den Hygieneexperten aus unserem Klinikum bekommen habe. […] Es hängt sicher auch damit zusammen, dass wir in Straubing sehr hohe Fallzahlen haben." In einer BR-Straßenumfrage zeigten die meisten Bürger Verständnis für die Maskenpflicht.