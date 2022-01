Fazit auf dem Arbeitsmarkt: Kurzarbeit hat Jobs gerettet

Ohne Kurzarbeit wäre die Arbeitsmarktentwicklung völlig anders verlaufen, davon ist der Leiter der Agentur für Arbeit Bayreuth-Hof, Sebastian Peine, überzeugt. Man sei bisher relativ gut durch Pandemie und Lockdowns gekommen, so Peine bei einem Pressegespräch zur Entwicklung des Arbeitsmarktes im Bereich Bayreuth und Hof.

Arbeitsmarkt will sich auf Fachkräfte fokussieren

Im April 2020 mussten fast 42.000 Menschen in den Regionen Bayreuth und Hof in Kurzarbeit gehen. Das heißt, mehr als jeder Fünfte war betroffen. Dadurch hätten 18.762 Arbeitsplätze gerettet werden können. Die Zahlen der Beschäftigten, die noch in Kurzarbeit sind, sinken stetig. "Wir sind guten Mutes, dass – sobald Omikron und Lieferengpässe in den Griff bekommen werden – Kurzarbeit weiter abgebaut werden kann", so Peine.

Das Ziel in den kommenden Monaten sei vor allem, Beschäftigte für ihre beruflichen Tätigkeiten weiter fit zu machen und Fachkräfte zu gewinnen. Die werden gerade trotz hoher Arbeitslosenquote im Raum Hof gesucht. Auch versucht die Agentur für Arbeit, möglichst viele Jugendliche gut zu beraten, freie Ausbildungsplätze zu besetzen und auch Frauen noch bessere Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt zu bieten.