Faustball-Weltmeisterinnen trainieren im Landkreis Hof

Weltmeister-Stimmung im Fichtelgebirge: Die amtierenden Weltmeisterinnen im Faustball kommen von Donnerstag bis Sonntag (16.06.-19.06.22) zu einem Trainingslager nach Hallerstein im Landkreis Hof. Das kleine Fichtelgebirgs-Dorf bei Schwarzenbach an der Saale ist eine der Faustball-Hochburgen Deutschlands. 70 der 300 Einwohner seien in der Ballsportart aktiv, darunter Kinder und Jugendliche, berichtet Michael Lang vom TSV Hallerstein. Jetzt kann der Hallersteiner Nachwuchs mit der erfolgreichen Frauen-Nationalmannschaft trainieren.

Nationalteam bereitet sich auf nächsten Wettkampf vor

Das Team um Bundestrainerin Silke Eber, eine gebürtige Kulmbacherin, hat zum vierten Mal in Folge die Faustball-Weltmeisterschaft gewonnen. An diesem Wochenende bereiten sich die Sportlerinnen in Hallerstein auf die nächste Herausforderung vor: Im Juli beginnen die World Games im britischen Birmingham. Die World Games sind die internationalen Wettkämpfe für Sportarten, die nicht zum Programm der Olympischen Spiele gehören.

Faustball-Fans können beim Training zusehen

Auftakt des Trainingslagers der Serien-Weltmeisterinnen ist Donnerstag (16.06.22) ab 15.30 Uhr in Hallerstein. Faustball-Fans können dem Team auch am Freitag und Samstag jeweils ab 10 Uhr und am Sonntag ab 9 Uhr zuschauen. Am Freitag (17.06.22) steht ab 17:30 Uhr ein gemeinsames Training der Spitzensportlerinnen mit den Nachwuchstalenten aus Hallerstein auf dem Programm und am Samstag gibt es ab 17 Uhr ein gemeinsames Spiel des Nationalteams und der oberfränkischen Sportlerinnen und Sportler. Zuvor werden die Faustballerinnen noch die verschiedenen Jugend-Mannschaften bei ihren Wettkämpfen anfeuern.