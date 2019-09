vor 32 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Faustball: Deutsche U18-Meisterschaft in Hallerstein

Hallerstein im Landkreis Hof ist am Wochenende der Nabel der Faustball-Welt: 21 Nachwuchs-Mannschaften aus ganz Deutschland treffen sich in dem kleinen Dorf am Rande des Fichtelgebirges zur Deutschen U18-Meisterschaft.