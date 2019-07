Faust-Festspiele Pegnitz starten mit Kleist-Stück

Vier Stücke stehen auf dem Spielplan der Faust-Festspiele Pegnitz, die heute Abend (17.07.19, 20.00 Uhr) beginnen. Den Auftakt macht das Stück "Der zerbrochene Krug" von Heinrich von Kleist. Wie jedes Jahr führt das Ensemble aber auch Johann Wolfgang von Goethes "Faust" auf. Dazu kommt die romantische Komödie "Leonce und Lena" von Georg Büchner. Das Kinderstück "Prinz Kräutertee" führt die Kulmbacher Theatergruppe "Die Buschklopfer" auf. Zur Premiere des Faust am Sonntag (21.7.) hat sich Ministerpräsident Markus Söder angekündigt.

Intendant verspricht knackige Aufführung

Von 1995 bis 2015 fanden die Faust-Festspiele in Kronach statt. Seit 2017 sind sie auf dem Schlossberg in Pegnitz zu Hause. Goethes "Faust" gehört von Anfang an zum Repertoire. Ziel von Intendant Daniel Leistner ist es, Klassiker kurz und knackig, verständlich und unterhaltsam zur Aufführung zu bringen. Seine Inszenierungen bezeichnet er als temporeich, energiegeladen und immer ganz nah am Publikum.

Auf dem Spielplan stehen 33 Aufführungen

Karten für die insgesamt 33 Aufführungen dieser Saison gibt es an der Abendkasse, im Internet und an den üblichen Vorverkaufsstellen wie der Theaterkasse in Bayreuth. Die Premiere des "Zerbrochenen Krugs" heute beginnt um 20 Uhr.