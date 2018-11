Faust-Festspiele Pegnitz: Das ist das Programm für 2019

Das Programm für die neue Spielzeit der Faust-Festspiele in Pegnitz ist komplett: Neben "Faust I" stehen noch drei weitere Stücke auf dem Spielplan. Als Sommerkomödie wird "Der zerbrochene Krug" von Heinrich von Kleist gezeigt. Die zweite Komödie ist Georg Büchners "Leonce und Lena". Die Kulmbacher Theatergruppe "Die Buschklopfer" führt außerdem das Kinderstück "Prinz Kräutertee" auf.

"Wohlfühlen wie im Kino"

Von 1995 bis 2015 fanden die Freiluft-Festspiele traditionell in Kronach statt. Seit 2016 sind sie auf dem Schlossberg in Pegnitz zu Hause. Goethes "Faust" gehört seit Anfang an zum Repertoire der Festspiele. "Intendant Daniel Leistner inszeniert wie immer volksnah, verständlich und extrem unterhaltsam. Seine Stücke sind temporeich, energiegeladen und immer ganz nah am Publikum. Reinsetzen und Wohlfühlen wie im Kino ist die Devise", heißt es in einer Pressemitteilung der Faust-Festspiele.

Der Vorverkauf für die insgesamt 33 Aufführungen der Pegnitzer Faust-Festspiele startet Anfang Dezember.