Faust-Attacke und Fahrerflucht: Betrunkener flieht in Unterhosen

Ein stark betrunkener Mann hat am Montagnachmittag mehrere Verkehrsunfälle in Nürnberg verursacht und ist danach von den Unfallstellen geflohen. Zuvor hatte er einen 61-Jährigen mit der Faust gegen den Hals geschlagen, so die Polizei.

Betrunkener schlug 61-Jährigen

Die Tour des 38-Jährigen begann in Schoppershof. Dort ließ ein 61-Jähriger die Tür seines geparkten Autos offenstehen, was laut Polizei offenbar der Grund für die Attacke des 38-Jährigen war. Dieser ging ohne Vorwarnung auf den älteren Mann zu, schlug ihm gegen den Hals und fuhr anschließend mit seinem Auto davon. Der 61-Jährige wurde leicht verletzt.

Mann floh nach mehreren Unfällen

Etwa zehn Minuten später fuhr der Mann im Stadtteil Tullnau über eine rote Ampel und stieß dann in der Kreuzung mit einem anderen Auto zusammen. Dessen Fahrer blieb unverletzt. Der 38-Jährige fuhr erneut davon und krachte kurz darauf gegen ein Verkehrsschild. Auch das ließ ihn seine Fahrt nicht beenden. Wenige Minuten darauf geriet der Mann in Langwasser beim Linksabbiegen ins Schleudern und prallte gegen einen geparkten Pkw.

In Unterwäsche auf der Flucht

Daraufhin verließ der Mann sein Auto und zog sich bis auf die Unterwäsche aus. Er wurde wenig später von einer Polizeistreife festgenommen. Beim anschließenden Alkoholtest brachte es der 38-Jährige auf rund zwei Promille, so die Polizei. Gegen ihn läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung sowie wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.