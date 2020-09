Faurecia will am Standort Augsburg rund 140 Stellen streichen

Die Unternehmensleitung hat laut Faurecia Gespräche mit Betriebsrat und Gewerkschaft aufgenommen, um über einen Interessensausgleich und einen Sozialplan zu verhandeln. Für "mobile" Mitarbeiter, die über die erforderlichen Qualifikationen verfügen, möchte der Konzern auch Beschäftigungsmöglichkeiten an anderen Standorten des Konzerns in Deutschland prüfen. Faurecia Emissions Control Technologies möchte an seinem Standort in Augsburg 140 der rund 1.400 Stellen abbauen. Das hat das Unternehmen dem BR bestätigt.

Krise in der Automobilindustrie führt zu Stellenstreichungen

Als Grund für die Entlassungspläne gab Faurecia an: "Die anhaltende Schwäche des Automobilmarktes, die durch die Covid-Pandemie noch verstärkt wurde, sowie der Wandel des Automobilantriebs führen dazu, dass die Faurecia Emissions Control Technologies GmbH (Geschäftsbereich Faurecia Clean Mobility, FCM) das Werk, die Forschung und Entwicklung sowie Zentralbereiche am Standort Augsburg anpassen muss, um weiterhin wettbewerbsfähig und nachhaltig agieren zu können."

Faurecia plant mehr Automatisierung

Die Hauptziele dieser "Transformation" sind laut Faurecia: Das Werk solle mit einer nachhaltigen Perspektive gestärkt werden, indem der Fokus noch stärker auf die Produktion von High-Tech-Produkten, die Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen und die Beschleunigung der Maßnahmen zur CO2-Neutralität gelegt werde. Damit trage das Werk zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit des Standortes bei und unterstütze seine strategisch wichtige Rolle als europäische Zentrale von FCM. Forschung und Entwicklung sowie zentrale Funktionen würden an die neue strategische Ausrichtung und die Marktentwicklungen angepasst.

Faurecia Entwicklungszentren

Der FCM-Standort in Augsburg ist eines von zwei Entwicklungszentren des Konzerns in Europa, das an der Entwicklung innovativer technischer Lösungen für die Abgasnachbehandlung und an nachhaltigen Mobilitätslösungen arbeitet.