"Fataler geht es nicht": Opposition entsetzt über Lehrermangel

"Ein Minister auf Tauchstation hilft nicht weiter"

FDP-Bildungsexperte Fischbach betonte, gerade für Grund- und Mittelschüler sei ein geordneter Schulalltag ohne Klassenleitung schwer vorstellbar. "Wenn von diesen Schlüsselstellen aber in einzelnen Landkreisen ganze 50 nicht besetzt werden können, müssen doch alle Alarmglocken schrillen!" Fischbach stellte in Frage, dass Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) die Lage noch im Griff hat. In so einer Situation erwarte er von der Staatsregierung ein Lösungskonzept, das kurz- und langfristig tragfähig sei. "Ein Minister auf Tauchstation hilft da nicht weiter!"

Auch SPD-Fraktionschef Florian von Brunn twitterte: "Wir brauchen mehr Lösungen und weniger Ankündigungen in Bayern." Kinder benötigten - gerade nach der extrem harten Zeit während Corona - gute Bedingungen an den Schulen. Die SPD-Fraktion hatte schon vergangene Woche gefordert, Minister Piazolo müsse in den Ferien seine Hausaufgaben machen. Vor jeder Klasse müsse eine ausgebildete Lehrkraft stehen, Klassengrößen dürften nicht unterschritten werden, individuelle Förderung, Inklusion und Integration dürften nicht vernachlässigt werden. Zudem verlangen die Sozialdemokraten, das Einstiegsgehalt für Lehrkräfte an Grund- und Mittelschulen anzuheben.

Grüne: "Piazolo muss zum Feuerlöscher greifen"

Die Grünen verlangen von Piazolo, er müsse "zum Feuerlöscher greifen", statt zu resignieren. Er gelte zu verhindern, dass Unterrichtsstunden gestrichen werden, mahnte Gehring. "So lange Stellen nicht besetzt werden können, müssen die Schulen das dafür vorgesehene Geld direkt bekommen. So können sie mit externen Partnerinnen und Partnern, wie Vereinen, kooperieren."

Sie könnten dann beispielweise Projekte mit Künstlerinnen und Künstlern starten oder Zusatzprogramme mit Sportvereinen anbieten. "Das wäre ein echter Notfallplan, um Lehrkräfte zu entlasten und den Ausfall von Unterricht zu verhindern."

AfD: Piazolo überfordert

Der bildungspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Oskar Atzinger, äußerte Zweifel an Aiwangers Eignung fürs Ministeramt: "Wenn man das Bildungswesen so an die Wand gefahren hat, wie es Bildungsminister Michael Piazolo getan hat, dann sollte man sich schon die Frage stellen, ob das Amt nicht eine Überforderung für Piazolo darstellt." Die AfD-Fraktion warne schon seit langem vor dem Bildungsnotstand und dem Lehrermangel. "Wenn ein Minister sich zu diesen akuten Missständen nicht einmal äußern möchte, dann ist er definitiv fehl am Platz."

Um zumindest den akuten Lehrermangel zu lösen, könnten laut Atzinger "etwa 3.000 schwangere Lehrerinnen" wieder für den Unterricht einhesetzt werden, "indem man das Beschäftigungsverbot aus der Corona-Zeit endgültig streichen würde".

Piazolo will Pensionisten und Studierende gewinnen

Piazolo hatte vergangene Woche der "Passauer Neuen Presse" geschildert, dass es im Moment in Bayern 3.000 schwangere Lehrerinnen gebe, die ein Betretungsverbot für die Schule hätten. "Zudem sind stets rund zwei Prozent unserer regulären Lehrkräfte an Corona erkrankt oder in Quarantäne. Auch das beeinflusst unsere Planungen für die Unterrichtsversorgung im kommenden Schuljahr."

Die gute Nachricht sei, dass Finanzminister Albert Füracker (CSU) dem Kultusministerium 1.620 Stellen bewilligt habe. "Allerdings gilt es, auch die Köpfe dafür zu finden", räumte Piazolo ein. Anden Gymnasien würden die Wartelisten für die Gymnasiallehrer abgebaut, in anderen Schularten sehe es etwas enger aus. "Deshalb versuchen wir, Lehrkräfte in Teilzeit zu animieren, freiwillig ihre Arbeitszeit zu erhöhen. Oder Pensionisten zu einer Rückkehr an die Schule zu animieren. Zudem machen wir Studierenden ein Angebot, an den Schulen zu unterstützen."