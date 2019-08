20.08.2019, 06:24 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Faszinierender Lech: Oberbayerisch-schwäbischer Grenzfluss

Über 250 Kilometer lang – früher einmal wild und ungebändigt, heute in Bayern durchsetzt mit vielen Staustufen: der Lech. Mit einem Zeitzeugen-Buch erinnert der Verein Lebensraum Lechtal an das Leben entlang des Flusses – und schaut in die Zukunft.