Faszinierende Natur: Wie Wandern mit Kindern Spaß macht

Jedes Wochenende schnüren die Pavels die Wanderstiefel. Und alle sind begeistert mit dabei. Seit vier Jahren wandert die Familie regelmäßig durchs Frankenland und die Oberpfalz.

Vom Couch-Potato zum Wandervogel

Gut vier Jahre ist es her, da waren die Eltern Simone und Alexander noch echte Couch-Potatoes. Zum Wandern kamen sie durch ihren Sohn Jonathan, der schon immer einen großen Bewegungsdrang hatte. Aber immer nur auf den Spielplatz zu gehen, das war den Eltern zu langweilig. Also fing Alexander Pavel an, in Wanderbüchern zu stöbern. "Ganz häufig waren es Touren, die hin und zurück gingen. Das war nicht so unser Fall", erzählt er. "Denn wenn sich etwas wiederholt, dann ist uns ganz schnell langweilig geworden." Deshalb hat der Kommunikationstrainer angefangen, Routen selbst zu planen. "Ich habe mir Topografie-Karten vorgenommen und dann angefangen, Rundtouren zu planen."

Erfolgreicher Wander-Blog mit fast 200 Touren

Damit auch andere Menschen etwas von seinen Recherchen haben, hat Alexander Pavel diese zusammengefasst und online gestellt. Auf seinem Blog "Wandern mit Kindern in Franken" sind mittlerweile fast 200 Touren beschrieben. Etwa drei bis fünf Stunden braucht er für einen Artikel. Pavel wählt die Fotos aus, recherchiert die geschichtlichen Fakten und packt alles in einen ansprechenden Text. "Wir haben wirklich für jeden etwas im Blog. Der Großteil der Touren ist für Kinder zwischen sechs und acht Jahren geeignet", sagt Alexander Pavel. "Wir haben aber auch Wanderungen für Erwachsene – 25-Kilometer-Touren mit 900 Höhenmetern sind da dabei. Allerdings sind die für unseren Sohn dann weniger geeignet." Obwohl der neunjährige Jonathan mittlerweile ganz gut mit dem Papa mithalten kann. 13 Kilometer-Wanderungen sind für den Schüler kein Problem mehr.

Wanderrouten auch über App abrufbar

Besonders Ortsunkundige werden sich über diesen Service freuen: Über die App "Outdooractive" beispielsweise kann man die Wanderrouten des Gersdorfers sogar kostenlos aufs Handy laden und offline nutzen. "Sollte ich also mit meinem Smartphone mal keinen Empfang haben, dann kann ich diese Touren trotzdem komplett nachwandern", erklärt Alexander Pavel die Funktion. Wer möchte, kann darüber hinaus noch historische Informationen zu den Orten abrufen, die man durchwandert.

Wanderungen mit Spaßfaktor

Eine der Lieblingstouren der Familie startet in Weigendorf im Landkreis Amberg-Sulzbach und führt entlang der Goldenen Straße. Kleine Pfade führen den Berg hinauf, vorbei an sogenannten "Lost Places". Hier gibt es auch für Kinder viel zu entdecken. Wie zum Beispiel ein Gipfelbuch, das oberhalb von Haunritz auf die Wanderer wartet. Klar, dass Jonathan sich hier auch verewigt. Etwa sechs Kilometer ist die Wanderroute lang. Es geht leicht bergauf und bergab, über Felder, Wiesen und Wälder.

Immer wieder hält die Familie an und schaut sich die Umgebung an. Dabei erzählt Alexander Pavel die ein oder andere Geschichte – über die Raubritter von Burg Lichtenegg und Lichtenstein zum Beispiel. Die sollen einst einen Pakt geschlossen haben, um Kaufmannszüge, welche die Goldene Straße befuhren, zu überfallen.