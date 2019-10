"Faszination Pferd" startet in Nürnberg

Die "Faszination Pferd" startet heute im Messezentrum Nürnberg. Sechs Tage lang können sich Pferde-Interessierte bei Breiten- und Spitzenreitsport, einem Showprogramm und einer Messe für Reitsport-Zubehör über neue Trends informieren, so die Verantwortlichen des Nürnberger Messe-Veranstalters AFAG.

Turniere der Reitsportelite

Insgesamt rund 700 Pferde vom Island-Pony bis zum Hannoveraner sich demnach bei einem täglichen Schauprogramm in der Frankenhalle dabei. Unterschiedliche Reitstile werden dabei vorgestellt. Zudem kommen sowohl der Nachwuchs als auch die Reitsportelite zu Turnieren und Prüfungen nach Nürnberg. Sportliche Highlights sind die international besetzten Wettkämpfe der Dressur- und Springreiter sowie die Trend-Disziplin "Working Equitation", bei der alte europäische Arbeitsreitweisen im Mittelpunkt stehen.

Reiter-Nachwuchs zeigt sein Können

Zwei der Turniere werden im Rahmen der beiden Top-Gala-Shows am Freitag und Samstag präsentiert. Am Freitag wird das Finale des Working-Equitation-Turniers ausgetragen, am Samstag eine hochklassige Dressurprüfung. Am Sonntag kommt dann der Reiter-Nachwuchs bei Pony-Prüfungen und speziellen Schaunummern zum Zug.

Consumenta-Tickets gelten bei "Faszination Pferd"

Auch zahlreiche Reitvereine werden sich vorstellen. Daneben sind während der Messe laut der Veranstalter zahlreiche professionelle Reiter und Experten vor Ort. Die "Faszination Pferd" läuft vom 29. Oktober bis 3. November parallel zur Publikumsmesse Consumenta. Die Tickets zur Consumenta gelten auch für das Tagesprogramm der "Faszination Pferd". Für die Abendshows sind extra Eintrittskarten nötig.