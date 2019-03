vor 18 Minuten

Fastnachtzug in Nürnberg mit 100.000 Besuchern

Er ist jedes Jahr ein Zuschauermagnet und so war es auch in diesem Jahr. Zum Fastnachtszug in Nürnberg kamen nach Angaben der Polizei 100.000 Besucher, um sich die rund 40 Wagen anzuschauen und Kamellen einzusacken.