Fastnacht-Verband Franken castet Narren-Nachwuchs

Wer könnte zu den Stars der Fränkischen Fastnacht von morgen gehören? In der Kitzinger Fastnachtakademie castet der Fastnacht-Verband Franken am Abend Nachwuchstalente. Erstmals hatten die Organisatoren zu so einem Casting aufgerufen. 20 Künstlerinnen und Künstler aus ganz Franken treten an. "Es wird ein Abend voller Überraschungen", so der Präsident des Fastnacht-Verbandes Franken Marco Anderlik.

Fastnacht in Franken: Die Prunksitzung 2021 aus Veitshöchheim

TV-Auftritte bei "Fastnacht in Franken" oder "Die närrische Weinprobe" möglich

Anderlik weiß bereits von dem Auftritt eines närrischen Talents mit Xylophon aus Bocksbeuteln und einer Stepp-Nummer, die am Abend vor der Jury gezeigt werden. Die entdeckten Talente sollen in den nächsten Jahren gezielt für die Fastnachts-Sessionen aufgebaut werden.

An der 2019 in Kitzingen eröffneten Fastnachtakademie sind bekannte Fastnachter wie Ines Procter und Peter Kuhn Dozenten. Von der großen Bühne der "Fastnacht in Franken" in Franken träumen viele. BR und Fastnachtverband suchen aber auch Talente für zahlreiche Produktionen, wie "Die närrische Weinprobe" und "Wehe, wenn wir losgelassen".