Fastnacht in Franken: Zukunft der Narren ist gesichert

Dass nicht nur die "Großen" das närrische Handwerk beherrschen, beweist "Fastnacht in Franken - jung und närrisch", die Fernsehsitzung des fränkischen Narrennachwuchses aus Veitshöchheim. Hier dürfen sich traditionell Kinder und Jugendliche in der Bütt beweisen. Das BR Fernsehen strahlt die Sendung am Faschingssonntag, den 19. Februar 2020 aus, ab 18:45 Uhr. Aufgezeichnet wurde sie bereits am 5. Februar – wenige Tage vor der großen Prunksitzung "Fastnacht in Franken" – in den Mainfrankensälen. Das neue Konzept soll den Nachwuchs stärker in den Fokus rücken und fördern.

Fastnachts-Stars übernehmen Patenschaften

Neu bei der Jugend-Prunksitzung des Fastnacht-Verbands Franken ist in diesem Jahr nicht nur der Titel: Erstmals coachen bekannte Stars der Fastnacht wie Ines Procter und Michl Müller als Künstlerpaten die jungen Talente. Dabei gewährt Sebastian Reich mit Nilpferddame Amanda einen Blick hinter die Kulissen. Die Patenkinder Finn Reichert (Hundsbacher Karnevalsgesellschaft), Adrian Brunn (OCC Ochsenfurt) und Christopher Koch (Hendunger Karnevals-Gesellschaft) sind mehrere Tage von den "Fastnacht in Franken"-Stars begleitet worden und es wurde an den Auftritten gefeilt. "Ich bin sehr glücklich, dass ich Patin bin. Ich freue mich so sehr, dass der Auftritt so gelungen ist", so Ines Procter.

Gute Nachwuchsarbeit in Franken

"Es ist unser Ziel Jungen und Mädchen zu finden und sie an das Fernsehformat und die große Bühne zu gewöhnen. Dafür veranstalten wir Seminare und fördern mit allem, was wir haben ", sagt Marco Anderlik, Präsident des Fastnacht-Verbands Franken. "Eine Qualität, wie sie in den Sendungen des BR zu finden ist, ist nur möglich, da die Nachwuchsarbeit in Franken sehr gut funktioniert. Gerade nach der Corona-Pandemie ist es erstaunlich, wie viele tolle Nachwuchskünstler bei 'Fastnacht in Franken - jung und närrisch' auf der Bühne stehen", findet Tassilo Forcheimer, Leiter des BR Franken.