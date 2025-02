Fastnacht in Franken: Prominenz auf dem roten Teppich

Auch diesmal gibt es nicht nur auf der Bühne, sondern auch in den Mainfrankensälen von Veitshöchheim viel zu sehen. Vor der Kultsendung "Fastnacht in Franken" fand wieder ein kostümiertes Schaulaufen von Stars und Sternchen auf dem roten Teppich in den Veitshöchheimer Mainfrankensälen statt.

Parade der kostümierten Prominenz mit Spannung erwartet

Wer sich dort präsentieren darf, hat es geschafft: Denjenigen – Prominenten aus Politik, Wirtschaft und Kultur – gilt an dem Abend die ungeteilte Aufmerksamkeit. Die Fastnacht in Franken ist das gesellschaftliche Ereignis in der närrischen Zeit. Und so viele wollen dabei sein, dass sogar das Los entscheiden muss. Die geladenen Promis haben sich auch diesmal in Schale geworfen, um auf dem roten Teppich zu defilieren.

Umso spannender ist es jedes Mal, für welche Person, welchen Charakter sie sich jeweils entschieden haben.