"Fastnacht in Franken": Politik, Klamauk und neue Gesichter

Während dem ein oder anderen zwei Tage vor der Bundestagswahl eher weniger zum Lachen zumute sein dürfte, kommen andere in die Veitshöchheimer Mainfrankensäle, um sich noch einmal richtig losgelöst zu amüsieren. Am Freitag steigt dort mit der "Fastnacht in Franken" eine der beliebtesten und bekanntesten Fastnachtssendungen im deutschen Fernsehen. Über 21.000 Menschen wollten dieses Jahr live in der künstlichen Kulisse des Rokokogartens dabei sein

Politiker müssen sich kurz vor Bundestagswahl warm anziehen

Stars wie Volker Heißmann und Martin Rassau als Waltraud und Mariechen werden wieder die anwesenden Politikerinnen und Politiker im Publikum zerpflücken. "Ich glaube, es muss keiner zittern, sondern es ist eine Fastnachtssendungen wie jedes Jahr", sagt Volker Heißmann im Gespräch mit BR24.

"Wir sind ja mehr so in der Spaß-Abteilung unterwegs. Da wird es jetzt weniger 'Politiker-Schelting' geben. Aber natürlich, wenn man durch die Reihen geht, wird das kommentiert und es werden ja einige auch vielleicht zum letzten Mal da sein, weil sie dann nach der Bundestagswahl keine große Rolle mehr spielen. Somit verabschieden uns vielleicht auch von dem einen oder anderen", fügt er grinsend hinzu.

Politische Bütt hochkarätig besetzt

"Es geht nur um Klamauk und Witze und darum, einfach mal wieder Spaß haben", ergänzt Anja Miller, Leiterin des BR-Studios Franken. "Das finde ich gerade in diesen Zeiten, wo es nicht so viel zu lachen gibt, unheimlich wichtig." Das schaffe außerdem gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Doch neben viel Klamauk und Kokolores verspricht die Fastnachtsredaktion hochkarätige Büttenreden. Ein Höhepunkt wird sicherlich der Auftritt von Peter Kuhn werden. Der Büttenredner von der "Schwarzen 11" in Schweinfurt begeistert das Fastnachts-Publikum seit Jahren mit seinen subtilen, ins Mark treffenden Anspielungen. Bis zuletzt hat er an seiner Rede gefeilt, die er in diesem Jahr als Modeschöpfer Harald Glööckler halten wird.

Altbekannte und neue Gesichter

Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich also über viele altbekannte Gesichter freuen. Allen voran Oti Schmelzer, der Musik-Kabarettist aus Oberschwappach, der vor allem für seine aufwendigen Kostüme bekannt ist. Sebastian Reich begibt sich mit seiner Nilpferddame Amanda auf Personalsuche – und hat auch schon einen Bewerber aus Berlin mitgebracht.

Ebenso dabei sind der "Dreggsagg" Michl Müller aus der Rhön, die "Putzfraa" Ines Procter aus Erlabrunn und die Altneihauser Feierwehrkappelln aus der Oberpfalz. Die Oberpfälzer bekommen dieses Jahr Verstärkung in Veitshöchheim: Jürgen Kirner, bekannt als Gastgeber der "Brettl-Spitzen" wird das Eröffnungslied "Es lebe unsere Fasenacht" singen.

Comeback der "Fleischereifachverkäuferin"

Nicht ganz neu, aber wieder neu dabei ist Doris Paul von der "Schwarzen 11" aus Schweinfurt, die den Politikern als Fleischfachverkäuferin "ihren Schubs" mitgeben will. Paul war bereits 1996 und 1997 mit dabei und stand seitdem mehrmals bei der "Närrischen Weinprobe" auf der Bühne.

Am Dirigentenpult wird es ebenfalls einen Stabwechsel geben. Pavel Sandorf aus Schwarzenbruck, der seine Pavel Sandorf Big Band seit 1987 leitet und die "Fastnacht in Franken" seit 2005 musikalisch begleitet, wird den Dirigentenstab an seinen Nachfolger Timm Freyer aus Nürnberg übergeben und die Band als Saxophonist weiter unterstützen.

Tänzerische Höchstleistungen deutschen Meistern

Als weitere musikalische Gäste wird die A-Cappella-Band Viva Voce aus Ansbach auf der Bühne stehen und das Publikum als die "BeeGees" unterhalten. "Das sind große Fußstapfen, in die wir da treten", sagt David Lugert von Viva Voce, die heuer zum sechsten Mal auf der Fastnachtsbühne in Veitshöchheim stehen.

Auch sportliche Höchstleistungen werden geboten: Mit der Selleriegarde der KK Buchnesia tanzen die Meister im deutschen Gardetanz vor der Kulisse des Veitshöchheimer Rokokogarten in den Mainfrankensälen. Und noch ein deutscher Meister, allerdings mit männlicher Besetzung: die "Turedancer" aus Zellingen, mehrfache Deutsche Meister im Männerballett sind auch wieder mit dabei.

"Fastnacht in Franken" - Live im BR Fernsehen

Die rund dreieinhalbstündige Sendung "Fastnacht in Franken“ wird am Freitag, 21. Februar 2025, ab 19.00 Uhr live aus den Mainfrankensälen im unterfränkischen Veitshöchheim bei Würzburg übertragen – zu sehen im BR Fernsehen und in der ARD Mediathek. Von 17.30 bis 18.30 Uhr berichtet die Abendschau im BR Fernsehen bereits live vom Geschehen am roten Teppich.