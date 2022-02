"Fastnacht in Franken": Orden mit Orchesterleiter als Motiv

Pavel Sandorf, der Leiter des Orchesters bei "Fastnacht in Franken" ist dieses Jahr auf dem Orden der Prunksitzung abgebildet. Seine markanten Gesichtszüge machten es den Grafikern leicht. Im oberbayerischen Schrobenhausen wurden 500 Orden geprägt. Nach Peter Kuhn, Bernd Händel, Waltraud und Mariechen zeigt der Orden der Kultsendung in diesem Jahr nun Pavel Sandorf. Entscheidend ist die Zugehörigkeit zur Fastnacht in Franken. Und bei Pavel Sandorf sind schon 17 Jahre. Der 67-jährige freut sich über die Auszeichnung. Gerade nach den vielen Einschränkungen für Künstler tue das sehr gut.

Orchesterleiter als Motiv

Der Orchesterleiter stammt aus Prag, studierte in Nürnberg Klarinette und Saxophon. 1987 rief er das Pavel Sandorf Orchester ins Leben, mit einem weiten Feld von klassischem und modernen Swing. Mit Martin Rassau und Volker Heißman tourte die Band durch Deutschland, Österreich und die Schweiz als Showband und landete schließlich in Veitshöchheim.

Faschingsorden haben lange Tradition

Die Bedeutung der närrischen Orden zeigt das Fastnacht Museum Kitzingen. Rund 30.000 Orden lagern dort im Archiv. In der Ausstellung gibt es eine Schatzkammer für besondere Exemplare. Der höchste Orden des Fastnachtverbandes Franken ist der "Till von Franken". Seit rund 200 Jahren gibt es Fastnachtorden. In schlechten Zeiten waren sie meist aus Pappe, Holz oder Plastik. Der Orden von "Fastnacht in Franken" ist aus einer Messinglegierung geprägt und handbemalt. Er wird bei der Aufzeichnung am Mittwoch, den 16. Februar, an verdiente Gäste der "Fernsehorden" verliehen.