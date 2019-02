Fastnacht in Franken – Oberpfälzer erhalten Verstärkung

Neu dabei und ebenfalls aus der Oberpfalz ist in diesem Jahr Carina Dengler, sie ist spielt in der BR-Fernsehserie "Dahoam is dahoam" mit und wird sich am Freitag als Sängerin präsentieren. Dr. Kathrin Degmair, die Leiterin des BR Studio Franken, erklärt, wie es dazu kam: "Die Oberpfälzer sind ja unsere Freunde. Und nachdem in der Feierwehrkapell'n nur Männer sind, haben wir uns überlegt, wie wir eine junge talentierte tolle Frau aus der Oberpfalz an den Start bringen können". Carina Dengler wird in diesem Jahr unser Eröffnungslied singen.

Fastnacht in Franken: Altneihauser Feierwehrkapell'n mit Spannung erwartet