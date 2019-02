"Fastnacht in Franken" live am 22. Februar im BR Fernsehen

Heute gab der Bayerische Rundfunk in Veitshöchheim Details bekannt. Neben Klassikern der Sendung feiern heute die Turnerinnen und Turner der Schwarzen Elf aus Schweinfurt Premiere auf der Bühne in Veitshöchheim, ebenso wie "Dahoam is Dahoam"-Schauspielerin Carina Dengler aus Neumarkt in der Oberpfalz, die das Eröffnungslied singt.

Tanzmariechen-Medley

Eines der Highlights in diesem Jahr ist das Tanzmariechen-Medley von zehn Deutschen Meisterinnen im Karnevalistischen Tanzsport aus den Jahren 1986 bis 2018. Darüber hinaus geben bekannte Stars der Fränkischen Fastnacht wie der "Dreggsagg" Michl Müller, der Bauchredner Sebastian Reich mit Nilpferddame Amanda, das Komödianten-Duo Volker Heißmann & Martin Rassau, Büttenredner Peter Kuhn oder die Altneihauser Feierwehrkapell’n aus der "befreundeten" Oberpfalz der Sendung ihre besondere Würze.

Stars der Fränkischen Fastnacht

Weitere Mitwirkende sind Klaus Karl-Kraus, Oti Schmelzer, Ines Procter, Oliver Tissot, die Amorbacher Klostersänger, Matthias Walz sowie die Selleriegarde der Knoblauchsländer Karnevalsgesellschaft Buchnesia. Außerdem stehen die Deutschen Meisterinnen im Karnevalistischen Tanzsport – Bianca Dürrbeck, Emilia Castaneda, Ute Daniel, Steffi Glöckner, Lea Höhn, Michelle Maldonado, Mariana Runft, Katharina Theil, Liana Wolf, Michelle Zerrahn, gemeinsam in den Veitshöchheimer Mainfrankensälen auf der Bühne. Sitzungspräsident Bernd Händel führt durch die Prunksitzung. Für gute Musik sorgt die Pavel Sandorf Big Band.

Bayerische Prominenz in Veitshöchheim

Im Publikum befindet sich wie immer viel bayerische Prominenz – unter anderem aus Kirche, Politik und Wirtschaft. Auf bewährte Weise wird den Großen und Mächtigen im Land der Spiegel vorgehalten und mit Witz und Humor die Weltlage kommentiert. "Fastnacht in Franken" ist eine Kooperation des BR Studio Franken mit dem Fastnacht-Verband Franken.