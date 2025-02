Fastnacht in Franken: Letztes "Schackalacka" für Oti Schmelzer

Oti Schmelzer wird zum letzten Mal bei "Fastnacht in Franken" auftreten. Der 64-Jährige will jüngeren Narren Platz machen. In der Livesendung am Freitag steht er nun zum letzten Mal im Rampenlicht mit fränkischen Gstanzeln und ausgefallenen Verkleidungen.

Kabarettist mit aufwendigen Kostümen und Wortspielen

Die Vorbereitungen in Veitshöchheim laufen auf Hochtouren. Heute gibt es nur ein Thema: "Fastnacht in Franken" ohne Oti Schmelzer, unvorstellbar für viele. Der Kabarettist aus dem unterfränkischen Oberschwappach begeistert das Publikum durchgehend seit 2011. Wenn er "Schackalacka" ruft, tobt der Saal. Auf der Bühne spielt er mit verdrehten Worten und verzaubert mit seinen aufwendigen Kostümen. Die Vorbereitungen ziehen sich über Monate hinweg. Und das wird dem 64-Jährigen nun zu viel. Aber: "Heuer haben sie mich aber noch alle am Hals", sagt er verschmitzt.

Oti Schmelzer-Orden der "Fastnacht in Franken"

Den aktuellen Orden der "Fastnacht in Franken" hat Oti Schmelzer bereits erhalten. Am Freitag werden ihn alle Ehrengäste tragen. Darauf ist Oti Schmelzer zu sehen. Nur langjährigen Mitwirkenden wird diese Ehre zuteil. Wer die Stars der Fastnacht kennt, der weiß, so einfach werden sie ihren Oti nicht gehen lassen. Am Freitag um 19 Uhr einzuschalten, lohne sich heuer ganz besonders, versichern Ines Procter, Michl Müller, Waltraud und Mariechen und die vielen anderen. Alle sind sehr traurig, sie respektieren jedoch Otis Entscheidung.

Auch Anja Miller, Leiterin BR Franken, schätzt Oti Schmelzer als "einfühlsamen und klugen Künstler, der weiß, wie die Menschen ticken. Dieses Wissen kombiniert er mit seinem herrlichen Steigerwälder Dialekt. Zu Recht wird er von Freunden Volks-Philosoph genannt." Auch der Präsident des Fastnacht-Verbands Franken, Marco Anderlik, ist Oti Schmelzer sehr dankbar "für seine witzigen musikalischen Einlagen und wundervollen Auftritte. Oti wird auch in Zukunft Teil unserer Fastnacht-Familie bleiben."

Eigentlich wollte er Pfarrer werden

Als Winzer will sich Oti Schmelzer weiterhin um seinen Weinberg kümmern und beim Pfarrgemeinderat engagieren. Eigentlich wäre der Humorist aus dem Steigerwald gerne Pfarrer geworden, doch fürs Studium hätten seine Noten nicht gereicht. In Oberschwappach betreibt er ein Theater: "Bescheuerte Weindunstbühne". Und auch Veitshöchheim steuert er weiterhin an. Als Gast will Oti Schmelzer der "Fastnacht in Franken" und auch der Jugendsitzung weiterhin treu bleiben.