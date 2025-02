Fastnacht in Franken kurz vor der Wahl – volle Narrenfreiheit?

Die Fastnacht in Franken hält seit fast vier Jahrzehnten der Politik und der Gesellschaft den Spiegel vor. Als sich Fastnacht-Verband Franken und BR auf den 21. Februar für ihre Livesendung einigten, konnte keiner ahnen, dass kurz darauf die Bundestagswahl folgt. Fluch oder Segen für Büttenredner und Kabarettisten?

Viel Stoff dank Wahlkampf

Matthias Walz ist als der böse Mann am Klavier bekannt. Er greift aktuelle politische Ereignisse auf und verpackt sie oft musikalisch. Als Wahlkampfmanager blickt er diesmal in der dreieinhalbstündigen Fernsehsitzung kritisch auf das politische Treiben. Es gibt heuer viel Stoff für ihn. Walz sichtete nächtelang Politik- und Unterhaltungssendungen, auf der Suche nach witzigen Ausschnitten. Dabei gebe es so kuriose politische Aussagen, dass Walz abwägt, ob er diesen eine Bühne gibt.

Volle Narrenfreiheit?

"Für die Auftritte bei Fastnacht in Franken gilt die künstlerische Freiheit, es gibt keinen Maulkorb!", versichert Anja Miller, Leitung des BR Franken. Wie auch sonst in den Vorjahren werden die Künstlerinnen und Künstler bei ihrer Vorbereitung für die Sendung durch den BR redaktionell begleitet. Und wie sonst auch bekommen alle Parteien ihr Fett ab. Dabei gilt: Mancher Gag tut sicherlich weh. Aber alle Künstlerinnen und Künstler der Fastnacht wollen oberhalb der Gürtellinie bleiben. "Politisch gesehen wird es eine ausgewogene Sendung", meint Rüdiger Baumann von der Fastnacht-Redaktion. "Denn Kabarettisten und Büttenredner greifen unterschiedliche Debatten und politische Ereignisse auf."

Höchstleistung auf der Bühne

Selbst der Gardetanz hat einen politischen Hintergrund. Die ersten Tanzgarden entstanden als Persiflage auf das Militär, also eine übertriebene Nachmachung, in den 1820er und 1830er Jahren. Bei Fastnacht in Franken dürfen nur die Besten auftreten. In diesem Jahr der amtierende deutsche Meister im Gardetanz: die Buchnesia Nürnberg. Sprung, Überschlag, Spagat – bei der Generalprobe am 20. Februar zeigten die 26 Tänzerinnen Höchstleistung. Und auch der Wahlkampfmanager Matthias Walz kam sehr gut an. Dabei hat er die aktuelle Lage im Blick. Mit einem Schmunzler meint er: "Im heißen Wahlkampf sind manche Politiker so unterhaltsam, da tust Du Dir schwer, die zu übertreffen."