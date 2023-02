Fastnacht in Franken: Heiße Proben starten

Freudestrahlend hüpft Kabarettist Oti Schmelzer in die Mainfrankensäle Veitshöchheim. Er feiert heute seinen 62. Geburtstag und gibt den Auftakt der heißen Proben für die "Fastnacht in Franken". An seinem Programm will er bis zur Livesendung am 10. Februar feilen. Schmelzer ist klar, mehrere Millionen Menschen werden einschalten und die erwarten närrische Höchstleistung. Erneut will er mit einem aufwändigen Kostüm punkten – wie genau das dann aussieht, verrät er allerdings noch nicht. Als Küchenschabe und Münchhausen erntete er in der Vergangenheit besonders viele Lacher.

Fastnachtfamilie kommt zusammen

Schmelzer freut sich zum Probenauftakt besonders auf die vielen Begegnungen mit der Fastnachtfamilie. Ines Procter drückt ihn vor der Bühne herzlich. Oliver Tissot und Sebastian Reich & Amanda kommen auch gleich hinzu. Die gute Nachricht verkündet Rüdiger Baumann von der Redaktion: "Alle bekannten und beliebten Künstler der Fastnacht in Franken sind heuer wieder mit dabei." In den kommenden Tagen stehen unter anderem Michl Müller, Klaus Karl-Kraus, Heißmann und Rassau, Peter Kuhn, Mathias Walz und die Altneihauser Feierwehrkapell'n auf dem Probenplan.

Nach Corona-Pause heuer wieder Live

Auf der Bühne zeigen alle Akteure ihr Programm. Redaktion und Regie stimmen Inhalte, Längen und Kamerapositionen ab. Im Redaktionsbüro läuft die Kaffeemaschine unermüdlich. Wie bei einem großen Puzzle werden die einzelnen Bestandteile in den kommenden Tagen zusammen gefügt. In den vergangenen zwei Jahren wurde die "Fastnacht in Franken" vorab aufgezeichnet. In diesem Jahr wird die Sendung endlich wieder live ausgestrahlt. "Da ist die Anspannung eine ganz andere, denn jede Panne ist zu sehen", erklärt Rüdiger Baumann.

Tausende Bewerber um Fastnacht-Tickets

Fastnacht-Verband und BR arbeiten in Veitshöchheim eng zusammen. Marco Anderlik ist bei jeder Besprechung dabei. Der Fastnacht-Präsident freut sich, dass es heuer keine Corona-Beschränkungen mehr gibt und fügt hinzu: "Alle Künstler, die Redaktions- und Produktionsmitarbeiter des Bayerischen Rundfunks sowie das Team des Fastnacht-Verband-Franken e.V. sind hoch motiviert und werden die beiden Produktionen mit viel Freude und höchster Professionalität umsetzen. Wir alle freuen uns, unser Brauchtum der fränkischen Fastnacht wieder so zu präsentieren, wie es Millionen von Zuschauern mit Spannung erwarten."

Die Karten für Generalprobe und Livesendung sind längst ausverkauft. Jährlich bewerben sich mehrere Tausend Interessierte um die Tickets. In diesem Jahr wird es erstmals ein Public Viewing in der Deutschen Fastnachtakademie Kitzingen geben.