Fastnacht in Franken – Gespanntes Warten auf die Kultsendung

Die Veitshöchheimer Mainfrankensäle wurden liebevoll in ein Rokokotheater und einen Rokogarten umgewandelt. Seit Tagen proben Künstler und Tanzgarden vor Ort und geben ihrem Auftritt den letzten Schliff. Auch sie fiebern der Prunksitzung des Fastnachtsverbands Franken entgegen.

Auch die Prominenz bereitet sich auf "Fastnacht in Franken" vor

Im Saal in Veitshöchheim ist immer viel bayerische Prominenz vertreten. Bernhard Schlereth, dem Ehrenpräsidenten und künstlerischen Leiter des Fastnachstverbands Franken zufolge haben Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und all seine Minister ihr Kommen angekündigt. Auch Kirchenvertreter wie der Würzburger Bischof Franz Jung und Prominente wie der Franken-Tatort-Schauspieler Andreas Leopold Schadt werden erwartet. Die Fernsehzuschauer können sich ab 17.30 Uhr in der "Abendschau" live anschauen, für welche Verkleidung sich die prominenten Gäste im Saal entschieden haben. Das BR Fernsehen berichtet direkt vom roten Teppich in Veitshöchheim.