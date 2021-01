"Fastnacht in Franken": Es wird aufgezeichnet!

In Veitshöchheim vor den Toren Würzburgs haben die Aufzeichnungen für "Fastnacht in Franken " begonnen. Wegen der Corona-Pandemie wird die Kultsendung des Bayerischen Rundfunks erstmals nicht als Live-Sendung ausgestrahlt.

Erste Fastnacht-Promis vor der Kamera

Am Montagnachmittag erschienen etwa Michl Müller, Ines Procter und auch Klaus Karl Kraus zur Aufnahme in den Mainfrankensälen. In den folgenden Tagen werden die restlichen Programmpunkte aufgezeichnet.

"Ich bin froh, dass es losgeht. Wir haben seit drei Tagen kalte Proben ohne Kameras mit den Künstlern gemacht und sind heute damit beschäftigt, den Einstieg der Sendung, eine Art Kammerspiel, aufzuzeichnen."BR- Fastnachtsredakteur Rüdiger Baumann

Seit 1987 wird die Fastnacht in Franken als Live-Sendung ausgestrahlt und ist im BR Fernsehen seit den 1990er-Jahren die erfolgreichste Sendung überhaupt.

Neue Gesichter für die Fastnacht

"Fastnacht in Franken" wird am 5. Februar um 20.15 Uhr im BR-Fernsehen ausgestrahlt. Neben bekannten und beliebten Fastnachtstars wie Bauchredner Sebastian Reich mit Nilpferddame Amanda, das Komödianten-Duo Volker Heißmann & Martin Rassau oder Büttenredner Peter Kuhn sind auch ein paar "Neulinge" mit dabei. Nächste Woche wollen die Macher der Sendung die Newcomer bekannt geben.