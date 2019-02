Fastnacht in Franken erneut mit Sensationsquote

Damit erzielt die Live-Sendung im dritten Jahr in Folge über 50 Prozent Marktanteil. Die diesjährige Fastnacht in Franken-Ausgabe ist zudem die dritterfolgreichste Sendung seit 1991 im BR Fernsehen. Bei den Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren kam die Liveübertragung ebenfalls sehr gut an: Hier lag der Marktanteil bei starken 26,5 Prozent.

Dritterfolgreichste BR-Sendung seit 1991

Fastnacht in Franken erreichte auch in diesem Jahr mit einem hochkarätigen Programm Höchstwerte: Durchschnittlich 3,79 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer – 2,20 Millionen aus Bayern und nochmals 1,59 Millionen außerhalb des Freistaats – verfolgten die Live-Sendung aus den Mainfrankensälen im unterfränkischen Veitshöchheim. Der Marktanteil in Bayern lag bei sensationellen 50,1 Prozent – und damit erneut deutlich über dem Niveau hochklassiger Fußballbegegnungen. Zum Vergleich: Das Halbfinalspiel der Champions-League FC Bayern München gegen Real Madrid im vergangenen Jahr erreichte einen Marktanteil von knapp 42 Prozent. Nach Marktanteil ist die gestrige Ausgabe von Fastnacht in Franken die dritterfolgreichste Sendung seit 1991 im BR Fernsehen.