Fastnacht in Franken: ein neuer Himmel für Veitshöchheim

Zählt man alle Kabellängen zusammen, ergibt das über acht Kilometer – so hoch wie der Mount Everest. Die Aufbauarbeiten in den Mainfrankensälen in Veitshöchheim dauern zwei Wochen. Mitten drin: Bühnenmeister Manfred Gehrer. Die Verwandlung fasziniert den 60-Jährigen Jahr für Jahr aufs Neue. Der nüchterne Saal gleicht am Ende einer Kulisse, ähnlich dem Veitshöchheimer Rokokogarten. Manfred Gehrer packt mit seinem Team große Kisten aus. Engel und Brunnenfiguren sind teilweise aus Styropor, die Bemalung macht die Illusion perfekt. Zeitweise unterstützen den Bühnenmeister zwölf Kollegen.

Wiedersehensfreude

In den Gängen und Räumen der Mainfrankensäle herrscht vielerorts Wiedersehensfreude. "Wir waren solange nicht zusammen, ich knuddle heute jeden der Fastnachtsfamilie", schwärmt Ines Procter. Sie steht mit ihrem Eimer und Wischmop bereits am Bühnenrand. Details über die anderen Kostüme wollen die Verantwortlichen nicht nach außen dringen lassen. Das Programm soll voller Überraschungen stecken.

Zeigt her eure Kostüme

Wer will, kann sich beteiligen. In diesem Jahr gibt es eine Mitmachaktion rund um die Fastnacht in Franken. Dabei will die Fastnachtsredaktion die Kostüme ihrer Fans kennenlernen. Einfach die Fotos hochladen. Die Aktion läuft bis Aschermittwoch 2023. Während der Session werden immer wieder Bildergalerien mit den Einsendungen veröffentlicht.