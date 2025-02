Fastnacht in Franken: Die Bühne steht bereit

Die Bühne ist angerichtet, die großen Proben in Veitshöchheim für "Fastnacht in Franken" beginnen. Die fränkische Putzfraa konnte es nicht aushalten. Sie kam zuvor vorbei: "Es ist wie daheim bei der Familie ankommen", schwärmt Ines Procter.

14 Tage lang waren in Veitshöchheim im Kreis Würzburg unter anderem Kulissenbauer und Beleuchter im Einsatz. Für das perfekte Licht sorgen über 300 Scheinwerfer. Zählt man alle Kabellängen zusammen, ergibt das über acht Kilometer – so hoch wie der Mount Everest.

Puzzle der Fastnacht

Der nüchterne Saal in den Mainfrankensälen gleicht einer Rokoko-Kulisse. So wie im benachbarten Rokokogarten tummeln sich in den Mainfrankensälen auch in den Lauben viele kleine Figuren, jedoch nicht aus Sandstein. Vieles ist aus Styropor, auch die große Brunnenfigur mitten auf der Bühne. Die Bemalung macht die Illusion perfekt.

Der Aufbau gleicht einem großen Puzzle. Mehr als 1.000 Einzelteile fügt Bühnenmeister Steffen Köhler mit seiner Mannschaft zusammen. Kronleuchter, Torbögen, Figuren – jedes Teil ist nummeriert. Mehrere Ordner mit Plänen sind aufgeschlagen. Die Messlatte liegt hoch. Denn es geht um "Fastnacht in Franken" – die beliebteste BR-Fernsehsendung. Sie wird live ausgestrahlt: am 21. Februar um 19 Uhr.

Lebenslinien der Putzfraa

Und noch ein Sendetipp: Die Redaktion Lebenslinien hat Ines Procter bereits im vergangenen Jahr begleitet. Der gut 40 Minuten lange Film wird am Montag, 17.02. um 22 Uhr ausgestrahlt und ist bereits in der ARD-Mediathek zu sehen. "Er zeigt, was bei mir unterm Teppich los ist", meint die Putzfraa der Fastnacht in Franken.

Erfolgreichste Sendung des Jahres

Fastnacht in Franken ist die seit 1987 stattfindende Prunksitzung des Fastnacht-Verbandes Franken. Sie findet seit 1988 in Veitshöchheim statt. Seit 1987 wird sie vom BR Fernsehen als Live-Sendung ausgestrahlt und ist seit einiger Zeit immer wieder die erfolgreichste Sendung des Jahres im BR-Fernsehen. Im Publikum vor Ort sitzen viele bayerische Spitzenpolitiker, meist auch der Bayerische Ministerpräsident sowie die bayerische Landtagspräsidentin.