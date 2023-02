Es ist so weit: Die Kultsendung "Fastnacht in Franken" 2023

Die "Fastnacht in Franken" ist zurück! Und zwar mit allem, was dazugehört: mit bayerischer Prominenz, bekannten Fastnacht-Stars und vollbesetzten Mainfrankensälen in Veitshöchheim. Nach zwei Corona-Jahren gibt es keine Einschränkungen mehr für die quotenstärkste Sendung im BR Fernsehen. Prominente Gäste aus Politik und Gesellschaft müssen wieder etwa dreieinhalb Stunden lang allerhand närrischen Spott aushalten. Erwartet werden neben Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zahlreiche Ministerinnen und Minister aus dem bayerischen Kabinett sowie viele Fraktionsvorsitzende aus dem bayerischen Landtag. Die Live-Sendung beginnt am Freitagabend um 19 Uhr.

Heißmann: Generalprobe "fast schon zu gut"

Am Donnerstagabend war die letzte Generalprobe vor großem Publikum. Und die ging nahezu perfekt über die Bühne, "fast schon zu gut, aber wir freuen uns, dass es jetzt endlich losgeht", sagt der Komödiant Volker Heißmann. So viel darf verraten werden: Die rund dreieinhalbstündige Prunksitzung ist auch dank monatelanger Vorbereitung wieder kurzweilig und unterhaltsam geworden. Dafür sorgen eine bunte Mischung aus politischem Kabarett und Alltagskomik, klassischen Büttenreden, Comedy, Tanz und viel Musik.

Vor einem neuen, strahlendblauen Bühnenhintergrund sind in Veitshöchheim wieder viele bekannte Gesichter zu sehen. Zum Beispiel "Dreggsagg" Michl Müller, Bauchredner Sebastian Reich mit Nilpferddame Amanda, "Putzfraa" Ines Procter und das Komödianten-Duo Volker Heißmann & Martin Rassau. Das Publikum kann sich außerdem auf Büttenredner Peter Kuhn freuen und auf den Mann am Klavier Matthias Walz. Nicht fehlen dürfen außerdem Oti Schmelzer, Oliver Tissot, Klaus Karl-Kraus und die A-capella-Band Viva voce.

Altneihauser Feierwehrkapell'n wieder dabei

Alle Beteiligten freuen sich besonders über das Comeback der Altneihauser Feierwehrkapell'n. In den vergangenen zwei Jahren musste die schräge Truppe aus der Oberpfalz ihre spöttischen Besuche in Franken pandemiebedingt absagen. Am Freitagabend stehen die Oberpfälzer wieder auf der Bühne.

Bei der "Fastnacht in Franken" gibt es auch wieder tänzerische Darbietungen – dieses Mal von Tanzmariechen Lorena Ruthardt von der KK Buchnesia Nürnberg und von der Selleriegarde der KK Buchnesia. Die Sitzungspräsidentschaft übernimmt zum zweiten Mal Christoph Maul aus Schillingsfürst in Mittelfranken. Noch ist nicht alles über das Programm der "Fastnacht in Franken" bekannt. Das Publikum darf sich auf die ein oder andere Überraschung freuen. Eine Künstler-Gruppe wird noch geheim gehalten.

Digitale Kluft zwischen Jung und Alt

Ein wiederkehrendes Thema ist etwa die digitale Kluft zwischen Jung und Alt. "Putzfraa" Ines Procter formuliert das in ihrer Büttenrede so: "Heut' sprechen sie immer alle vom 'Leben am Limit'. Wir haben Telefone abgehoben, ohne zu wissen, wer dran ist!" Und dann will Nilpferddame Amanda von Bauchredner Sebastian Reich wissen, ob er TikTok hat. Seine Antwort: "Kurz nach 9." Amanda ist entsetzt: "Alter, wo bist du falsch abgebogen?"

Gereimt und tiefsinnig ist wie gewohnt die Rede des Schweinfurters Peter Kuhn, in der es zum Beispiel um Katar geht: "Aber, wenn Katar sich für Olympia bewirbt, dann bleibt die Hoffnung, die als letztes stirbt, dass sie's nicht kriegen. Denn sonst gehen munter unsere Werte endgültig den Bach hinunter."

Geheimnis um Söders Verkleidung

Auch geheim hält Ministerpräsident Markus Söder bisher, in welchem Kostüm er am Freitagabend nach Veitshöchheim kommt. Vergangenes Jahr hatte er angekündigt, sich in diesem Jahr wieder zu verkleiden. Bevor er Ministerpräsident wurde, hat Söder mit seinen Kostümen für Aufsehen gesorgt. Er kam als Shrek, Homer Simpson, Marylin Monroe oder Mahatma Ghandi. In den letzten Jahren ist er in Abendgarderobe zur Fastnacht erschienen.

Und noch ein Kostüm soll vor der Sendung nicht verraten werden: Das von Oti Schmelzer aus dem Steigerwald. "Also ich kann nur so viel sagen: Meine Näherinnen und Näher sagen immer: Es wird immer verrückter", sagte Oti Schmelzer bei der Generalprobe.

Kultsendung "Fastnacht in Franken" auch online vertreten

Die "Fastnacht in Franken" wird auf BR24 live übertragen. Auf Facebook landen bereits seit Montag, 6. Februar die ersten Bilder und Hintergrund-Geschichten rund um das Ereignis. Auch während der Sendung finden die Zuschauer auf Facebook (Fastnacht in Franken) und Instagram (BR Franken) ganz aktuell Sendungsausschnitte, Zitattafeln und Backstage-Bilder der Auftritte zum Teilen, Liken und Verlinken. Eine Instagram-Story ermöglicht einen Blick hinter die Kulissen der Kultsendung.

Die "Fastnacht in Franken" wird seit 1987 als Live-Sendung ausgestrahlt und ist im BR Fernsehen seit den 1990er-Jahren die erfolgreichste Sendung überhaupt. Im ersten Jahr kam "Fastnacht in Franken" noch aus dem oberfränkischen Lichtenfels, seit 1988 findet sie in den Mainfrankensälen in Veitshöchheim statt.