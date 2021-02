Fastnacht in Franken 2021: Zum ersten Mal ohne Zuschauer im Saal

Auch Künstler vor dem Fernseher

Zum ersten Mal überhaupt werden die Künstler dieses Jahr während der Premiere nicht vor Ort in Veitshöchheim sein, sondern sitzen zu Hause vor dem Fernseher – genau wie das Publikum. Michl Müller freut sich auf die Ausstrahlung: "Es ist zum ersten Mal, dass ich mir das live anschaue. Ich weiß zwar schon, was ich auf der Bühne gemacht habe. Aber das Gesamtwerk habe ich noch nicht gesehen. Ich bin genauso gespannt, wie der ganz normale Fernsehzuschauer."

"Fastnacht in Franken" – online auf allen Kanälen

Die "Fastnacht in Franken" wird per Stream auch in der BR Mediathek gezeigt. Auf den Kanälen von "BR Franken" sowie der "Fastnacht in Franken" auf Facebook und Instagram werden bereits jetzt Einblicke hinter die Kulissen gewährt. Auch während der Sendung finden die Zuschauer auf Facebook, Instagram und Twitter ganz aktuell Sendungsausschnitte, Zitattafeln und Backstage-Bilder der Auftritte zum Teilen, Liken und Verlinken. Über Teletwitter (BR Text: Tafel 888) können auf Wunsch Zuschauerkommentare zur laufenden Sendung eingeblendet werden.

Tassilo Forchheimer erwartet gute Einschalt-Quoten

Studio-Franken-Chef Forchheimer sagte, man erwarte auch in diesem Jahr gute Quoten für das Fernseh-Flagschiff des BR. Die "Fastnacht in Franken" ist schließlich seit Jahren die erfolgreichste Sendung des BR - und aller dritten TV-Programme. Man lege es heuer aber "nicht auf die Mega-Quoten" an, so Forchheimer.

Denn zum einen sei durch die Pandemie die Zahl der Zuschauer insgesamt recht hoch und der Marktanteil wäre selbst bei absolut gleichbleibender Zuschauerzahl niedriger. Zum anderen sei das Fernsehverhalten in der Pandemie weniger planbar. 2020 haben 3,8 Millionen Menschen die Fastnacht in Franken im BR Fernsehen gesehen.

"Fastnacht in Franken" als Kultsendung seit 1987

Die "Fastnacht in Franken" wird seit 1987 als Live-Sendung ausgestrahlt und ist im BR Fernsehen seit den 1990er-Jahren die erfolgreichste Sendung überhaupt. Im ersten Jahr kam "Fastnacht in Franken" noch aus dem oberfränkischen Lichtenfels, seit 1988 findet sie in den Mainfrankensälen in Veitshöchheim statt.