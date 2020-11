Fast völlig harmonisch: Söder und Spahn bei der JU Bayern

Fast wäre es eine uneingeschränkt harmonische Veranstaltung geworden. Markus Söder sagt alles, was die JU Bayern gerne hört: Christian Doleschal sei ein toller Vorsitzender, das Miteinander gut, die Landesversammlungen der JU "ein Hochamt", an dem teilzunehmen Politiker erbettelten. Und "manchmal gibt es großartige Schilderwälder, die eine Menge Leute beeindruckt haben".

Klar, welches Ereignis Söder meint: Vor drei Jahren hieß der CSU-Chef und Ministerpräsident noch Horst Seehofer, der CSU-interne Machtkampf lief auf Hochtouren. Die JUler setzten bei ihrer Landesversammlung in Nürnberg ein Zeichen: "MP Söder" war auf ihren blauen Schildern zu lesen und "Erneuerung jetzt". Markus Söder stand damals daneben und grinste.

Söder dankt JU für Zusammenarbeit in Corona-Politik

Aber nicht nur für die gemeinsame Vergangenheit dankt Söder der JU bei seinem Gastauftritt. Die Veranstaltung ist übrigens digital, die rund 300 Delegierten sind zugeschaltet. Nur das Präsidium ist anwesend im digitalen Studio in München – und Söder.

Sein Dank gilt auch der Gegenwart, für die Zusammenarbeit in der Corona-Politik. Er wisse, wie belastet die junge Generation derzeit sei. Die Einschränkungen an Schule und Universität seien "eine extreme Herausforderung".

Söder: CSU soll politisch "fest in der Mitte sein"

Nach Söders Rede dürfen die JUler Fragen stellen. Einer will wissen, wie es nun mit der Kanzlerkandidatur weitergehe. Söder sagt zunächst, was er immer sagt, dass zunächst die CDU ihren Vorsitzenden wählen solle, anschließend klärten CDU und CSU gemeinsam die Kandidatur. Und dann sagt er allerdings: "Ganz wichtig ist, wie ist die Strategie? Soll es wieder mehr in den rechten Bereich gehen? Oder, wie ich fest glaube, sollten wir fest in der Mitte sein?"

Das kann man als Hieb gegen Friedrich Merz verstehen. Und es dürfte den Mann gefreut haben, der nach Söder zur Jungen Union spricht: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, zugeschaltet aus Berlin, will mit Armin Laschet an die CDU-Spitze. Noch jedenfalls fügt er sich in die Rolle des zweiten Mannes. Manche sähen ihn gern an Laschets Stelle an der CDU-Spitze – und Söder als Kanzlerkandidaten. Spahn nährt solche Hoffnungen nun, indem er Söder offensiv lobt: Nach dem Streit zwischen den beiden Schwesterparteien sei es "vor allem auch Söder zu verdanken, dass wir wieder so eng als Union und in der Union sind".

Harmonie in fast allen Bereichen - außer bei der Frauenquote

Also wie gesagt, alles fast ganz harmonisch. Wäre da nicht dieses eine Thema, das den aus Sicht mancher CSUler allzu reformfreudigen Parteichef und seine JU gegeneinander aufbringt: die Frauenquote. Söder fordert sie neuerdings nicht mehr nur für seine Partei, sondern auch für Dax-Vorstände.

Die Positionen prallen herzhaft aufeinander, als Söder sich nach seiner Rede noch ins digitale Studio setzt, neben sich eine Cola und den Chef der JU Bayern. Für Lieschen Müller aus Aschaffenburg oder die junge Familie aus Berchtesgaden, sagt Christian Doleschal, sei es "nicht ganz so entscheidend, ob es eine Quote in börsennotierten Unternehmen für den Vorstand gibt". "Aber sie ist auch nicht dagegen, oder?", kontert Söder. Doleschal gibt nicht klein bei: Für eine marktwirtschaftliche Partei sei es "schon ganz sinnvoll, dass am Ende die entscheiden, wer in den Vorstand kommt, die das Sagen haben".

So geht’s zu, wenn ein Vorsitzender nicht nur seine Partei hier und da überfordert, sondern sogar den Nachwuchs.