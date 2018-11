Fast vier Millionen Euro für intelligente Ampelschaltung

Die Jahresmittelwerte für Stickstoffdioxyd werden in Würzburg regelmäßig an sieben Straßenabschnitten überschritten. Rund 1.000 Anwohner sind davon betroffen. Nun will die Stadt Würzburg mit einer intelligenten Ampelschaltung entgegenwirken. Die soll in Echtzeit auf den Anstieg von Luftschadstoffwerten reagieren. Eine erste Tranche von fast zwei Millionen Euro hat der Stadtrat am Donnerstag (15.11.18) genehmigt.

Geräte sollen nach Schadstoffbelastung schalten

An den belasteten Straßenzügen werden nun Messstellen installiert, die die Verkehrsbelastung, den Verkehrsfluss und die Stickoxyd-Belastung erfassen. Wenn das Gerät deine Steigerung der Luftschadstoffe signalisiert, soll eine Kombination aus Drosselung und Verstetigung des Verkehrs als Gegenmaßnahme greifen.

Internetangebot zeigt umweltverträgliche Verkehrswege

Große Anzeigetafeln an Hauptverkehrsadern sollen Verkehrsteilnehmer über einhergehende Einschränkungen informieren. Außerdem wird es ein Internetangebot zur Routenplanung geben, bei dem umweltverträgliche Varianten aufgezeigt werden, wie ÖPNV, Leihräder oder Carsharing. Das Maßnahmenpaket ist Teil des "Green City-Plans", für den Würzburg Zuschüsse aus Bundesmitteln erhält.