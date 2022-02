Fast vergessene Tradition: Dienstbotenwandern an Lichtmess

Es ist noch nicht so lange her, da war es üblich, dass an Lichtmess, also dem 2. Februar, das Dienstjahr für Knechte und Mägde auf den Bauernhöfen endete oder begann. Mathilde Wolf aus Streudorf (Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen) hat diese Tradition noch selbst erlebt. Die 94-Jährige ist auf einem großen Bauernhof aufgewachsen und hat dort ihr ganzes Leben verbracht. Wollten die Dienstboten ihre Anstellung wechseln, hätten sie das schon einige Wochen vor Lichtmess mit dem Bauern besprochen, erinnert sich Mathilde Wolf. Denn der Bauer musste Ersatz finden. "Eine Anzeige in der Zeitung hat damals keiner geschaltet. Da musste man sich umhören und nachfragen", erzählt Wolf.

150 Mark Lohn für ein Jahr

Wurden sich Dienstboten und Bauer einig, wurde der Lohn ausgehandelt. Knechte bekamen um die 150 Mark für ein ganzes Jahr, so Mathilde Wolf. Mägde deutlich weniger. "Manchmal gab es zwei Mägde. Das war die 'Glaa-Maad' und die 'Groß-Maad'. Die 'Groß-Maad' hat vielleicht 100 Mark bekommen. Die Kleine um die 80. Die haben sich immer noch etwas dazu gewünscht. Entweder Pantoffeln oder eine Schürze. Die haben sich etwas 'eingedingt' hat das geheißen", erzählt Wolf.

Viel Arbeit für Knechte und Mägde

Die Knechte und Mägde lebten zusammen mit den Familien auf dem Hof. Sie waren wie Familienmitglieder und saßen abends auch mit in der Stube. Natürlich erst nach getaner Arbeit – und davon gab es jede Menge: Heu machen, Rüben stecken, Kühe füttern und melken. Die Knechte und Mägde führten ein arbeitsreiches und einfaches Leben.

Bauern fanden keine Dienstboten mehr

An Lichtmess gab es den halben Tag frei – und zusammen mit dem frisch ausgezahlten Lohn ging es oft ins Wirtshaus, erinnert sich Horst Schwarz aus Wald (Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen). "Dann wurde der Lohn in Flüssiges investiert", schmunzelt Schwarz.

Auf dem Hof seiner Familie waren bis Mitte der 1950er-Jahre Dienstboten angestellt. Dann fand man niemanden mehr, der bereit war, für das wenige Geld so hart zu arbeiten. "Es hat andere Arbeiten gegeben. Die Konkurrenz war zu groß", so Schwarz. Außerdem hielten immer mehr Maschinen Einzug in die Landwirtschaft.

"In dem Moment, wo wir einen Bulldog hatten und keine Kühe mehr einspannen mussten, haben wir auch einen Mann weniger gebraucht." Horst Schwarz

Lichtmess wurde wiederbelebt

Mit den Knechten und Mägden verschwand auch die Tradition des Dienstbotenwanderns an Lichtmess. Vermutlich wäre dieser Brauch ganz vergessen worden, hätten nicht Menschen wie Horst Schwarz und Mathilde Wolf zusammen mit dem Heimatverein Wald-Streudorf dafür gesorgt, dass diese Tradition wieder gefeiert wird.

Vor 40 Jahren hatten sie die Idee, immer am 2. Februar zur Lichtmess-Feier einzuladen. Zur Erinnerung an eine Tradition aus einer ganz anderen Zeit. Coronabedingt muss diese Feier auch in diesem Jahr ausfallen. Aber alle hoffen auf das kommende Jahr.