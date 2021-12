Fast überall Skibetrieb in bayerischen Alpen

Die Schneelage in den bayerischen Skigebieten in den Alpen ist für die Jahreszeit relativ gut. Auf beschneiten Pisten ist fast überall Skibetrieb möglich. Von Berchtesgaden bis Oberstdorf liegen überall 30 bis 70 Zentimeter Altschnee, in den Hochlagen wie auf der Zugspitze bis zu einem Meter. Mit Ausnahme des Wendelsteins laufen überall die Lifte in den größeren Gebieten.

Geduld am Skilift ist gefragt

Für Ski- und Snowboardfahrer gilt überall die 2G-Regel. Wintersportler müssen sich wegen der Corona-Kontrollen auf längere Wartezeiten an den Kassen einstellen. Verena Altenhofen von der Bayerischen Zugspitzbahn in Garmisch-Partenkirchen sagte dem BR, in den vergangenen Tagen habe man die Pisten weiter beschneit. Inklusive zweier Talabfahrten seien die Hänge im Garmisch-Classic-Gebiet in einem guten Zustand. Ab Weihnachten verkehren auch die Alpspitzbahn und die Wankbahn in Garmisch-Partenkirchen.

Rodler und Tourengeher müssen noch warten

Rodeln ist nur auf beschneiten Pisten wie am Blomberg in Bad Tölz zu empfehlen. Auf anderen Rodelbahnen wie am Wallberg ist die Unterlage noch nicht ausreichend und die Rodelstrecken sind noch nicht freigegeben. Auch Skitouren-Gehen ist wegen geringer Schneelage in tieferen Lagen noch nicht überall möglich.

Die Lawinenwarnstufe in den Bayerischen Alpen liegt zwar nur bei 1 und ist damit gering, allerdings weist der Lawinenwarndienst darauf hin, dass Absturzgefahr auf verharrschtem Altschnee besteht. Das dürfte auch für Bergwanderungen ohne geeignete Ausrüstung gelten. Bis kommenden Mittwoch bekommen die höheren Lagen 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee – dann wird sich die für die Jahreszeit relativ stabile Schneelage weiter verbessern.