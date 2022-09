Fast sieben Millionen Euro für Umbau von Schloss Erkersreuth

Schloss Erkersreuth bei Selb soll zu einer Kultur-und Begegnungsstätte umgebaut werden. Für die Sanierung des ehemaligen Wohnhauses von Philip Rosenthal gibt es nun 6,8 Millionen Euro Fördergeld aus dem "KulturInvest-Programm" des Bundes. Das habe der Haushaltsauschuss des deutschen Bundestags am Donnerstagvormittag beschlossen, teilten sowohl der SPD-Bundestagsabgeordnete Jörg Nürnberger als auch sein CSU-Kollege Hans-Peter Friedrich übereinstimmend mit.

Politiker über Förderung durch Bund erfreut

"Ich bin sehr erfreut, dass dieser stolze Betrag in unsere Region fließt und zur Sanierung dieses wirklich beeindruckenden Kulturerbes beitragen wird", schreibt der Bundestagsabgeordnete Jörg Nürnberger in einer Mitteilung. Damit übernehme der Bund einen wesentlichen Teil der geplanten Kosten für die Umnutzung und den Ausbau des denkmalgeschützten Schlosses zu einer Kultur- und Begegnungsstätte, heißt es in dem Schreiben weiter.

Auch Hans-Peter Friedrich äußerte sich in seiner Mitteilung erfreut darüber, dass der Haushaltsausschuss den Wert des Projektes erkannt habe: "Nachdem auf Grund eines Schadens im Dachstuhl und eines Wasserschadens die Kosten für die Sanierung inzwischen sehr viel höher liegen, als ursprünglich veranschlagt, dürften mit dieser Finanzspritze die Weichen für das für unsere Region Sund ihr kulturelles Erbe so wichtige Vorhaben nun gestellt sein", so Friedrich.

Schloss Erkersreuth bei Selb

Im Mai 2020 ist das barocke Schloss im Selber Ortsteil Erkersreuth in die Stiftung Kulturerbe Bayern übergegangen. Es wurde 1748 erbaut und dort wirkte und lebte der Porzellanunternehmer und SPD-Politiker Philip Rosenthal. Er prägte mit baulichen Veränderungen den Stil des Schlosses maßgeblich, unter anderem gab es im historischen Kellergewölbe einen Swimmingpool, Wände waren mit Porzellan verziert, die Veranstaltungen und Partys im Rosenthal-Schloss samt Prominenten waren schon damals legendär. "Es ist sicher ganz im Sinne von Philip Rosenthal, dass dieses Kulturgut jetzt dauerhaft der Nachwelt erhalten bleibt", so Jörg Nürnberger.