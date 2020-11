Fast ganz Bayern bleibt auf der Corona-Ampel "dunkelrot"

In Bayern sind nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) seit gestern 3.426 neue Coronavirus-Infektionen registriert worden. Fast alle Landkreise und kreisfreien Städte haben eine 7-Tage-Inzidenz von über 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

Mit dem Landkreis Traunstein überschritt erstmals eine bayerische Kommune die 400er Marke: Nach Angaben des LGL lag der Wert dort bei 416,20. Dahinter folgen die Stadt Augsburg (322,34), die Stadt Rosenheim (313,13) und der Landkreis Freyung-Grafenau (304,99).

Landkreis Traunstein: "Diffuses Infektionsgeschehen"

Im Landkreis Traunstein kann man sich die vielen Neuinfektionen und den hohen Inzidenzwert nicht erklären. Das Landratsamt nannte das Infektionsgeschehen "dynamisch, diffus und flächendeckend". Seniorenheime oder sonstige Einrichtungen seien nicht überdurchschnittlich betroffen, auch gebe es keine Superspreader-Ereignisse.

Landrat Siegfried Walch (CSU) führte unter anderem die geografische Lage an. Der Landkreis Traunstein sei von Hotspot-Gebieten umgeben gewesen oder noch umgeben, darunter das Berchtesgadener Land, Rosenheim und Salzburg. "Es war völlig klar, dass das auch zu uns rüberschwappt."

Im Berchtesgadener Land wirkt der Teil-Lockdown

Im Nachbarlandkreis Berchtesgadener Land macht sich unterdessen der vorgezogene Lockdown nach drei Wochen in den Infektionszahlen bemerkbar. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist dort laut LGL auf 141,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gefallen. In der Spitze hatte der Wert vor genau zwei Wochen bei 324 gelegen. Der Landkreis hatte schon am 20. Oktober massive Ausgangsbeschränkungen und die Schließung von Hotels und Gaststätten verfügt, zwei Wochen vor dem Rest Deutschlands.

Das bayerische Gesundheitsministerium hatte in der vergangenen Woche betont, es dauere "üblicherweise bis zu zwei Wochen, bis sich verstärkte Maßnahmen in den Infektionszahlen niederschlagen". Die Entwicklung könnte ein Hinweis darauf sein, wie schnell sich der "Lockdown Light" bundesweit auswirken kann.

Acht Landkreise und Städte mit Inzidenzwert unter 100

Weniger als 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner haben in Bayern derzeit nur acht Kommunen: Am niedrigsten liegt der Wert im Landkreis Kulmbach (62,88). Auch in den Landkreisen Bad Kissingen (69,74) und Bayreuth (70,42), den Städten Bamberg (93,06) und Bayreuth (94,94), sowie den Landkreisen Main-Spessart (97,5), Kitzingen (99,83) und Hof (99,16) steht die Corona-Ampel auf "rot".