Fast ganz Bayern auf der Corona-Ampel "dunkelrot"

Die Zahl der Corona-Fälle in Bayern steigt weiter an. Die allermeisten Landkreise und kreisfreien Städte in Bayern haben mittlerweile die dunkelrote Warnstufe überschritten. Am stärksten betroffen ist laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) der Landkreis Traunstein mit 356,98 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Dahinter folgen die Städte Augsburg (325,37) und Rosenheim (303,69). Auch die Stadt München überschritt die 200er Marke und liegt laut LGL derzeit bei einem Inzidenzwert von 204,01. In Bayerns zweitgrößter Stadt Nürnberg liegt sie bei 180,95.

Niedrigste Werte derzeit in Unter- und Oberfranken

Nur noch sieben von insgesamt 96 Kommunen liegen unter dem Inzidenzwert von 100. Sie alle liegen in Unter- oder Oberfranken: die Stadt Bayreuth (93,6, der Landkreis Bayreuth (71,38), der Landkreis Kulmbach (75,45), die Stadt Aschaffenburg (80,28), der Landkreis Aschaffenburg (93,57) sowie die Landkreise Main-Spessart (83,23) und Bad Kissingen (58,12).